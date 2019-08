El glaciar Okjökull, el primero declarado «muerto» en Islandia

Una imágenes publicadas por la Nasa del glaciar Okjökull o OK, en Islandia muestran su gradual desaparición. El glaciar, parte de uno de los ocho grupos regionales de glaciares de Islandia, fue derritiéndose a lo largo de todo el siglo XX y fue declarado «muerto» en 2014.

El hielo cubre aproximadamente el 10 por ciento del país, por lo que es una parte integral del paisaje. La pérdida de hielo glacial tiene efectos de amplio alcance por lo que la situación es alarmante. En 1901, el glaciar ocupaba alrededor de 38 kilómetros cuadrados, según informa la Nasa. Setenta y siete años después, en 1978, el glaciar contaba con solo 3 kilómetros cuadrados y, hoy en día, alberga menos de un kilómetro cuadrado de hielo.

On August 18, 2019, scientists will be among those who gather for a memorial atop Ok volcano in west-central #Iceland. The deceased being remembered is Okjökull—a once-iconic #glacier that was declared dead in 2014. https://t.co/IbwDha54cB#NASA#Landsatpic.twitter.com/pSFD08UohO