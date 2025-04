La generación de las bandas juveniles que se mueven por el odio

El motivo fue el tabaco, y Sandra Ramos (nombre ficticio, pues prefiere no revelar su identidad) no ha vuelto a fumar por la calle desde entonces. Fue hace unas semanas, cuando esta joven valenciana de 20 años salió a dar un paseo con dos amigos. ... En un momento se sentaron en un parque a charlar y tanto ella como uno de sus acompañantes se encendieron un cigarro. De repente, un grupo de jóvenes se acercó a ellos para pedirles que les dieran también a ellos. « Les dijimos que no y se volvieron locos. A mí uno me dio una torta y me arrancó el cigarro de la mano . A mis amigos también les dieron alguna patada. Nos cogieron los paquetes de tabaco y salieron corriendo», relata. Afortunadamente, dice, «todo se quedó en un susto», por lo que decidieron no denunciarlo. «Tampoco nos acordamos de cómo eran ni cuántos eran. Creemos que cuatro o cinco, pero no lo sabemos. Estábamos tan nerviosos que no somos capaces de acordarnos», afirma, sin querer hablar más del asunto, pues reconoce que cuando lo piensa se le revuelve el estómago.

En las últimas semanas varios ataques por parte de jóvenes a otras personas de su mismo rango de edad han hecho saltar las alarmas. Desde los asesinatos de Samuel Luiz en La Coruña y del rapero Isaac en Madrid hasta la paliza sufrida por Alexandru Ionita, de 23 años, en la localidad vizcaína de Amorebieta. Otras agresiones cometidas también por chavales que rozan la mayoría de edad o llevan poco tiempo en ella ponen también el foco en la violencia entre jóvenes. Cada una de ellas hace a S.M., madrileño de 21 años, recordar los golpes que él también sufrió. Fue hace ya algún tiempo, pero no puede evitar sentirse identificado cuando lee en prensa ataques de este tipo. Lesiones oculares «También me viene a la cabeza cada vez que salen temas similares en las conversaciones. No me gusta mucho hablar de ello», dice. El motivo por el que este joven fue atacado fueron los celos. Conocía a su agresor, era el novio de una de sus amigas. Una noche, tras despedirse de sus amigos y marcharse hacia casa, vio cómo el joven y su grupo se acercaron hacia él para empezar a increparle . Tras las palabras llegaron los hechos y el agresor comenzó a zarandearle, darle puñetazos y tirarle al suelo, mientras el grupo que le acompañaba asistió al espectáculo sin tratar de evitarlo e incluso animando a que los golpes no cesaran. La paliza le dejó lesiones oculares que requirieron de tratamiento durante un tiempo. «Fuimos a juicio y evidentemente gané yo», explica, pues en este caso, él sí conocía al atacante, al que se ha cruzado en alguna ocasión tras el episodio. «Cada vez que lo veo se me acelera un poco el corazón», admite. El Ministerio del Interior tiene el foco puesto en este tipo de violencia, con un plan de actuación contra grupos violentos de carácter juvenil puesto en marcha en 2005, reforzado en 2014 y que se encuentra ahora mismo en actualización debido a la tendencia al alza observada en los últimos años. Así lo explica Carlos Meca, jefe del Área de Seguridad Ciudadana y Operaciones de la Dirección General de Coordinación y Estudios del Ministerio de Interior. «En el seguimiento que hacemos, del año 2018 al 2019 se observó un incremento en toda la actividad relacionada con estos grupos de carácter juvenil. En 2020 no se puede evaluar por la pandemia. Y ahora en 2021 vemos que la tendencia tiende a ser un poco otra vez a la baja respecto a 2019 pero se incrementa respecto a 2018 », expone Meca, que confirma esa tendencia al alza en este tipo de actuaciones en los últimos años. En cuanto a las bandas que cometen estos delitos, dice, están compuestas por jóvenes de entre 14 y 30 años . Las mayoritarias, afirma, siguen siendo las que vienen actuando desde hace años, principalmente latinas, grupos relacionados con violencia en el deporte y con ideologías políticas tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. Pero hay otro tipo de grupos que poco tienen que ver con este tipo de organizaciones y que también actúan, aunque en menor medida, con violencia, movidos por el odio. «La mayor incidencia se ha observado en delitos por racismo o xenofobia , luego por motivos ideológicos y por último por orientación sexual o identidad de género», sostiene Meca, que incide en que también se ha observado cierta incidencia en los delitos contra personas con discapacidad o en situación de pobreza. A juicio de Carmen Balfagón, exdirectora de la Agencia del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid y cofundadora del despacho criminológico B & CH, esta nueva generación de bandas no tienen nada que ver con los grupos organizados de jóvenes que llevan años actuando, pues esta nueva generación busca la agresión desde el anonimato. « En grupo se envalentonan . Lo que uno a nivel individual no es capaz de hacer, en grupo son capaces porque buscan el anonimato, la impunidad», relata. Falta de información El principal problema, sostiene Balfagón, es que estos grupos no se han analizado lo suficiente , de manera que a día de hoy es difícil establecer los perfiles de sus componentes, así como la motivación que les lleva a cometer este tipo de actos. «Hay que actuar a nivel de ayuntamientos y construir equipos multidisciplinares que estudien este fenómeno porque no sabemos nada. No sabemos quiénes son, de dónde vienen, a qué se dedican... Las administraciones no pueden meter la cabeza como el avestruz. Hay que estudiarlo en profundidad para poder prevenirlo», sentencia. Además de la prevención, sostiene Inmaculada González, criminóloga, hay que animar a los jóvenes que sean víctimas de este tipo de delitos a denunciarlos , pues hay una «cifra negra», la que componen todas aquellas personas que sufren este tipo de actos y no los denuncian, ya sea por miedo o por vergüenza. Especialmente aprovechando la difusión que muchos de estos atacantes hacen a través de las redes sociales, lo que, por otra parte, también contribuye a un aumento de la agresividad, considera esta experta. «Esta mayor visibilidad hace que el público menor desarrolle cierta tolerancia hacia esta violencia porque lo ven como algo normal y eso hace que aumente la violencia», remarca. La ausencia de valores y de empatía, cree Amaya Prado, psicóloga educativa y vocal del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, es uno de los motivos que está llevando a este repunte de la violencia juvenil que, asegura, está aumentando más a raíz de la pandemia. «A esto se añaden otros factores como la presión de grupo o la sensación de pertenencia al mismo », afirma. Para elegir a sus víctimas, explica esta experta, «buscan la diferencia». «El que ellos consideren a una persona diferente a ellos ya es un estímulo para agredir y para hacer daño», reafirma. También lo es la baja tolerancia a la frustración que muchos de ellos tienen. « No aceptan el no . Las expectivas que ellos tienen distan de la realidad y cuando se dan cuenta no lo saben manejar», sostiene. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 hubo un total de 119.101 personas menores de 25 años condenadas, la mayor cifra de los registros. Los cometidos por menores de edad, además, también fueron superiores en 2019 respecto a los años atrás. Además, en ese mismo año, 283 personas menores de 25 años fueron condenadas por homicidio y sus formas, mientras que a 25.170 se les condenó por haber cometido un delito de lesiones. Respecto a los delitos de odio, en 2019 hubo 236 jóvenes de hasta 25 años detenidos o investigados por este tipo de hechos, según datos del Ministerio del Interior. En 2020 la cifra fue algo inferior, de 204, aunque hay que situarla en un contexto de pandemia y confinamiento. Aun así, según los registros, el mayor número de delitos se este tipo se dio en 2017, con un total de 436 personas de este rango de edad arrestadas por estos hechos, de los que 161 eran menores de edad.

