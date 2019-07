Una gaviota caza a un perro en el jardín de una casa en Inglaterra

La dueña del perro ha pedido ayuda para poder reunirse de nuevo con su diminuto chihuahua después de que una gaviota lo «cazara» en un jardín en el condado inglés de Devon, según informa The Guardian.

Becca Hill de 24 años de edad ha pedido información sobre Gizmo, su perro de 4 años capturado el pasado domingo por la tarde. «Mi novio estaba en el jardín colgando la ropa cuando la gaviota descendió en picado. Cogió a Gizmo y se lo llevó. No tengo ni idea de dónde está», cuenta la dueña. Además escribió en Facebook: «Por favor, si alguien encuentra un chihuahua es mio, una gaviota se lo ha llevado».

Hill tiene otros tres chihuahuas y afirma que ya había escuchado testimonios sobre gaviotas que arrebatan perros, pero nunca esperaba que le fuera a pasar a ella.

Desperate search for pet chihuahua snatched by seagull - Gizmo is still missing Owner Becca Hill is heartbroken after her beloved pet was taken https://t.co/JiVH6Z1tOIpic.twitter.com/nEz2duLMSW