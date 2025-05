Garzón asegura que no hay evidencias de que las mascarillas FFP2 protejan mejor que las quirúrgicas

Preguntado sobre el debate de la obligatoriedad o no del uso de las mascarillas FFP2 , el ministro de Consumo, Alberto Garzón , ha señalado que « no parece que haya una fuente suficientemente rigurosa que acredite que estamos mejor protegidos de esa manera». Así se pronunció Garzón durante una entrevista en Canal Sur, en la que insistió en que las recomendaciones del Gobierno se basan en los datos ofrecidos los científicos. «Si ellos considerasen que lo más adecuado sería pasar de las [mascarillas] quirúrgicas a otro tipo, lo haríamos», ha asegurado.

El ministro ha comentado que su departamento ha estado «desde el primer momento» de la pandemia «preocupado» por adoptar medidas ante la «dificultad» de algunas familias para acceder a «un bien de primera necesidad» como el de las mascarillas, por lo que se han adoptado distintas iniciativas, como la rebaja del IVA, que han «conseguido que las mascarillas higiénicas fueran accesibles» para la mayoría de la población.

No obstante, ha apostillado: «Seguimos descubriendo a través de la ciencia cómo funciona el virus» del Covid-19 y, «por eso, están cambiando de vez en cuando las indicaciones científicas sobre cómo combatirlo». «Hasta que no tengamos una información más veraz, lo que hay que hacer es seguir haciendo llamamientos a un uso responsable de esos instrumentos de prevención, y a la responsabilidad cívica que estamos reclamando todas las administraciones públicas», ha concluido Garzón.

Alberto Garzón tiene la cara más dura que el cemento armado. pic.twitter.com/yHemViVriT — Toni Cantó (@Tonicanto1) February 8, 2021

Ciudadanos pide la reprobación

El grupo Ciudadanos ha presentado este lunes en el Congreso de los Diputados una iniciativa que reclama la reprobación y el cese inmediato de Garzón por sus declaraciones. A juicio de la formación naranja, las declaraciones evidencian que «una vez más el negacionismo y la irresponsabilidad» del Ejecutivo pueden conllevar «importantes» costes en términos económicos «y, sobre todo, en vidas humanas». Asimismo, el partido ha señalado que el pasado mes de mayo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, llegó a calificar las mascarillas FFP2 como «egoístas» , desincentivando, por tanto, su uso.

Sin embargo, apostillan desde Cs, se ha probado que las mascarillas FFP2 son las más seguras, puesto que las quirúrgicas solo protegen de la emisión de gotículas por parte del portador, mientras que éstas lo hacen también frente a la inoculación de aerosoles, como ha recordado en varias ocasiones la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). «Son, además, las más recomendables para su uso en interiores poco ventilados si, por cuestiones de fuerza mayor, nos vemos obligados a permanecer en alguno de esos espacios en los que no está recomendado aventurarse por el alto riesgo de contagio», han dicho, para incidir en que varios gobiernos de la Unión Europea han emitido recomendaciones de uso de mascarillas FFP2 contra la extensión de cepas del SARS-CoV-2 más contagiosas.

No obstante, hacen hincapié desde Cs, el Gobierno «ni siquiera» incluyó estas mascarillas, «más caras», en los productos sanitarios afectados por las bajadas de IVA que permite la Comisión Europea, por lo que «está obligando» a una familia española de cuatro miembros a gastar 240 euros al mes si quiere utilizar estas mascarillas de mayor protección. «Desde el grupo parlamentario de Ciudadanos hemos registrado una proposición no de ley para instar al Gobierno a que elimine ese IVA mientras dure la pandemia de Covid-19, al considerar estas mascarillas como un producto esencial. Pese a ello, y pese a la evidencia científica respecto al uso de mascarillas FFP2 y al avance de la pandemia, el Gobierno no sólo no ha actuado para garantizar su uso, sino que ha ido un paso más allá y ha emitido una recomendación contraria», han zanjado.

La recomendación de los expertos

Por su parte, la Sociedad Española de Medicina Preventiva Salud Pública e Higiene no recomienda hacer obligatorias las mascarillas FFP2 en el transporte público o los espacios interiores con poca ventilación. En su lugar, aconseja el uso de las quirúrgicas . Los expertos destacan que una obligación parcial, como en el transporte público, puede provocar un mal uso de la mascarilla al cambiársela y quitársela en función del lugar en el que se encuentren. Además, señalan que puede dar una falsa sensación de seguridad que derive en la relajación de otras medidas preventivas.