El Gobierno no recula sobre la caza del lobo y los principales damnificados no van a quedarse de brazos cruzados. Se echarán a las calles. Tras semanas pidiendo ser escuchados, este martes las principales organizaciones agrarias y ganaderas, Asaja, COAG y UPA, han tomado la decisión de iniciar una oleada de protestas al constatar que los planes del Gobierno no se han movido un ápice. Mantener el régimen actual del lobo no es una pataleta, insisten. Les van millones de euros al año en ello, y su supervivencia.

Las tres organizaciones se han reunido esta tarde con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y con el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, mientras los ministros del ramo se encontraban en el Senado. Las organizaciones tenían una petición innegociable: la retirada inmediata de la Orden Ministerial por la que se incluye al lobo en el en Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y deja de ser especie cinegética en toda España. Con lo que se han encontrado es, no obstante, con «la falta de voluntad del Ministerio de Transición Ecológica» y su «desprecio», han asegurado en un comunicado conjunto.

«Es el futuro de la ganadería en España lo que está en juego y no nos quedaremos callados», han dicho. Asaja, COAG y UPA anunciarán en los próximos días el calendario de movilizaciones, así como los lugares en los que se producirán, aunque las primeras ya se están convocando para este mismo viernes, como ha hecho UPA en Oviedo. «Somos nosotros los que nos enfrentamos a él y le damos de comer cada día. Debemos ser escuchados, respetados y tenidos en cuenta», insisten.

Además de mantener el estatus actual, los ganaderos también rechazan que se destinen ayudas de la Política Agraria Común a sufragar los daños que los lobos causan al ganado y a los ganaderos. «Por ahí no pasamos. La PAC tiene ya bastantes objetivos, como salvaguardar la producción de alimentos, mantener un nivel de precios asequible para los consumidores o luchar contra el despoblamiento, como para tener que servir ahora para dar de comer al lobo», han declarado.

También reclaman que se actualice la situación del cánido. El último censo oficial data de 2014, pero en su experiencia lejos de estar en peligro de extinción, se encuentra en fase expansiva. Los datos que manejan exponen que los ataques a la ganadería se han incrementado pasando de más de 10.000 ataques en 2019 a cerca de 15.000 en 2020. Las pérdidas estimadas superan los 5,5 millones de euros.