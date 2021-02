Los funerarios demandan recibir la vacuna cuanto antes Los trabajadores denuncian el abandono de Sanidad en su plan de inmunización

Érika Montañés
Actualizado: 06/02/2021 01:25h

El enfado de Fernando Alcón, presidente de Aesprof, la asociación española de servicios funerarios, es más que notable. «¿Por qué el sector funerario, que manipula cuerpos contaminados y contacta con familiares infectados todo el tiempo, no ha sido vacunado? ¡Si estamos expuestos con alto grado!». El sector pide ser inmunizado cuanto antes, aunque no han recibido ninguna comunicación por parte del Ministerio de Sanidad acerca de en qué tramo de la estrategia podrían ser incluidos. Por el momento, no estarían en la fase de marzo, así que deberían aguardar al estadio siguiente, planificado para el próximo mes de junio, como pronto. Por eso, desde el sector demandan que se les incluya en la nueva hornada como sanitarios de segunda línea y se les pueda administrar la vacuna.

«Nos preocupa mucho este abandono. No representamos solo al sistema funerario español, sino a miles de trabajadores (hasta 11.000 en total) y sus familias. Al final, somos un sector tabú, de los funerarios no se quiere hablar, nos relegan al último escalafón social y no se cuenta con nosotros» para muchas cosas.

Alcón no quiere pensar en que, como ocurrió en primavera, se desboque la virulencia del coronavirus, pero el sector habla de «la cuarta ola» cuando la tercera asoma tímidos indicios de que comienza a remitir.

Agotamiento del personal

Desde la otra patronal, Panasef, con más de 1.200 empresas, avalan que gracias al refuerzo de material (con hasta un 20% más de ataúdes en stock) y personal (las plantillas se han elevado en un 30%), la explosión de casos no ha llevado al colapso en este tercer y notable impacto del virus. Desde Aesprof y Panasef sí reconocen el «agotamiento extremo, físico y mental» en que se hallan los trabajadores. «No sé si van a poder soportarlo», añade Alcón, que alaba que el sector exhibe en esta crisis una gran vocación de servicio.

El Covid ha obligado al sector a amoldarse a los nuevos protocolos de higiene y en la forma de despedida, así como a asumir el incremento de un 44,5% en 2019 a un 60% las incineraciones en 2020, un objetivo que, según Panasef, se esperaba para dentro de cinco años, en 2025.

El presidente de Aesprof matiza que sí ha habido incorporaciones a los planteles, pero «no es un sector que tenga un colchón de personas formadas para contratar de manera inmediata. Si no tienen la experiencia y los conocimientos previos, y más en la situación pandémica que atravesamos, con el estado en que quedan los cuerpos, no todo el mundo se muestra preparado».