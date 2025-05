Las funerarias se preparan con un 20% más de ataúdes para la segunda ola de coronavirus

En el teléfono de la Funeraria Municipal de Madrid hay 300 llamadas perdidas. No es una cifra normal, se han ido acumulando a lo largo de la semana. «Lo vemos y nos duele. No es como dejar de coger un pedido, son seres humanos ... », dice Manuel Carmona, presidente del comité de empresa. La pandemia dio un breve respiro en junio al sector, pero nunca desapareció. Ahora que se acelera, en la funeraria pública se sienten desbordados y una parte de la plantilla ha decidido ir a la huelga. Piden más contrataciones y un plan anti-Covid para hacer frente a lo que ya es una realidad para ellos. «El día a día está siendo un goteo de más cuerpos», dice Carmona. «Con que todos los días lleguen 30 muertos más, estaríamos desbordados» .

La mayoría de los servicios funerarios han trabajado con la premisa de que una segunda ola solo era cuestión de tiempo, y esta vez no les podía coger por sorpresa . El exceso de muertes empieza a notarse, pero la situación que denuncian los sindicatos de la Funeraria Municipal de Madrid es muy diferente a la que vive la mayor parte del sector. Las empresas han ampliado sus plantillas. También el stock de materiales en un 20% de media, según datos de la patronal. Por ahora, sus previsiones no han andado desencaminadas. En las últimas nueve semanas, entre el 1 de septiembre y el 29 de octubre, en España han muerto un total de 68.141 personas. Es decir, 10.212 más de lo que sería lo normal , por lo que los servicios funerarios están absorbiendo ya un exceso de mortalidad del 18%, según el MoMo, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria.

Evitar el colapso

«Estamos preparados. Se ha contratado a personal, se han reforzado las plantillas, se ha reformado la formación, se han implementado protocolos higiénico-sanitarios en toda España. Estamos más preparados y más predispuestos a que venga cualquier eventualidad», dice Alfredo Gosálvez, secretario general de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios ( Panasef ). Desde esta patronal de las funerarias en España, que representa a 1.100 empresas y a unos 12.000 trabajadores, no niegan que puede haber un «pico de mortalidad» desmesurado y que se pueda producir «el factor sorpresa» de marzo, pero en principio no debería. «Sabíamos que podía ocurrir una segunda vez y hemos hecho los deberes . No hemos parado en todo el verano para que el sistema no vuelva a desbordarse».

Preparan un ataúd en ataúdes Chao Guillermo Navarro

Lo cierto es que en los meses más duros, los servicios fueron insuficientes en algunas localizaciones geográficas, como Madrid y Barcelona. Sin embargo, «ahora las empresas en ciudades como Madrid han incrementado sus medios y trabajadores en un 30%». La media nacional de ese refuerzo es de un 10-12%, según las cifras que maneja Panasef. En la misma línea, se ha producido también un refuerzo en el stock de material: las empresas y proveedores han comunicado a Panasef el aumento en un 20% de sudarios, ataúdes y el resto del material necesario para los enterramientos, lo que haría pensar en que se pueden cubrir las necesidades en caso de exceso de mortalidad. «La situación está controlada», repite.

Lo corrobora Fernando Alcón, presidente de la Asociación Española de Profesionales de los Servicios Funerarios (Aesprof), quien también cifra en un 20-25% el aumento del stock acumulado entre sus asociados. «La situación actual es de un repunte de fallecidos de manera constante y diario, pero asumible , aunque tenemos un lógica preocupación por los datos», dice. Alcón insiste en la necesidad de doblegar la tendencia actual, algo que cree aún posible. «Si tenemos que improvisar morgues será porque no se han puesto las medidas adecuadas y no se han seguido las recomendaciones. Si tenemos que recurrir a otras comunidades, significará que no se han hecho bien las cosas».

En el sector está muy presente cómo la avalancha de muertes en la capital obligó a mandar cuerpos a Burgos o a León a incinerar, a pesar de que se doblaron turnos e incluso algunas empresas montaron dos hornos crematorios en apenas una semana, cuenta Carmona. Pese a ello, nada pudo impedir que, según el líder sindical, «hubiera cuerpos en almacenes durante 30 días». Hoy, asegura, la Funeraria Municipal de Madrid «en absoluto está preparada» para la segunda ola. No se ha invertido en más hornos crematorios, en más personal o en el mantenimiento de la maquinaria, justo lo que sí han hecho el resto de funerarias, según explica Gosálvez. En Madrid, por ejemplo, los datos revelan que se ha pasado de 28 a 34 hornos crematorios . «Tenemos 7.050 salas de velatorio en España -dice la patronal-, así que se cubren suficientemente las necesidades de despedir a los seres queridos».

Coordinación

También se ha trabajado en la coordinación. Gosálvez denunció en el mes de julio que se enteraron por la prensa de la apertura de morgues provisionales y de que había soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trasladando cadáveres. La tónica ahora es muy diferente: hace diez días, el equipo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que lidera Fernando Simón ha mantenido una reunión con todo el sector para que esta vez, si hay un pico de la mortalidad importante, todas las acciones discurran en conjunto , y no con decisiones y protocolos dispares.

Como asegura Alcón, el sector se ha preparado. Pero nadie puede conocer el futuro. ¿Puede el sistema volver al colapso? «¡Podemos, claro! Pero si se vuelve al colapso significaría que como sociedad hemos fracasado », dice.