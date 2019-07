Fundtrafic organiza un curso de conducción «responsable y segura» para reducir los accidentes de tráfico El evento forma parte de la labor de concienciación que desde hace años lleva a cabo esta asociación de víctimas

La Dirección General de Tráfico (DGT) respalda en nuestro país a varias asociaciones de víctimas de accidentes. Fundtrafic es una de ellas. Nació en el año 2012 de la mano de la Asociación DIA de Víctimas de Accidentes, cuando esta última ya llevaba una década prestando apoyo a personas afectadas por accidentes de tráfico.

Francisco Canes, presidente de Fundtrafic, reivindica la ayuda que la asociación da a personas que sufren las consecuencias de un accidente de tráfico. Prestan a las víctimas asesoramiento económico y legal, asistencia psicológica y ayuda médica. Pero sobre todo su actuación se orienta a la concienciación.

Desde Fundtrafic destacan la importante labor que puede realizar una asociación cuando, como en su caso, está formada por víctimas. Desde su experiencia personal advierten a la ciudadanía sobre los peligros de las carreteras pero, sobre todo, pretenden enseñar cómo reaccionar ante ellos. Por eso el trabajo que realizan es tan práctico. Cada año organizan unos 30 cursos de «conducción responsable y segura» en circuitos de toda España. El último tuvo lugar en el Circuito Ilunion Fuego y Conducción (Madrid) y estuvo dirigido a los propios trabajadores de la fundación. Los participantes en estos encuentros aprenden a reaccionar en situaciones de peligro que pueden llegar a vivir como conductores. Controlar el vehículo en superficies deslizantes, realizar una frenada de emergencia o aprender a actuar en caso de vuelco del vehículo son algunas de las pruebas que se realizan en circuitos como este.

En el encuentro celebrado en el Circuito Ilunion el pasado 18 de julio el presidente de Fundtrafic valoró el último balance de siniestralidad de la DGT. Francisco Canes llama la atención sobre la preocupante subida de la siniestralidad en zonas como Cataluña o Galicia, contraria al descenso generalizado en el número de víctimas mortales registradas en 2018 (24 menos que en el año anterior). «Yo creo que (en Cataluña) o están en otra cosa, o son unos incompetentes», denuncia Canes. Defiende que «si se hubiesen hecho bien las cosas seguramente estaríamos hablando de una bajada cercana a los 100 muertos».

Critica también que se ponga el foco en las carreteras y no se exija más responsabilidad a los ayuntamientos. «Las policías locales no se están dedicando a ningún tema de seguridad vial», apunta. Cree que esa es una de las causas del incremento de víctimas en las ciudades. Pide que en este ámbito los ayuntamientos sean más eficaces en la imposición de sanciones y en la educación de los peatones en temas de seguridad vial. «En ciudad los más vulnerables son los peatones, los ciclistas y los ciclomotores. Ahí es donde está habiendo dejación de funciones», asegura el presidente de Fundtrafic.

La concienciación en la tercera edad

El último balance de siniestralidad de la DGT reveló que el mayor porcentaje de víctimas mortales se registró en 2018 entre los mayores de 65 años. Los más jóvenes han dejado de ser la principal preocupación para la dirección de Tráfico. Desde su experiencia en labores de concienciación, Francisco Canes admite la dificultad de trabajar con la tercera edad. No es posible en este caso realizar talleres como los que con frecuencia organizan en colegios e empresas. Apunta a que la principal vía para llegar a ellos son los medios de comunicación. Y recuerda el papel que deben jugar los familiares para reducir la mortalidad entre los mayores. «Una cosa muy importante es la participación familiar. La familia tiene que facilitar la movilidad, y al mismo tiempo, si los padres no están para conducir, restringirla. Pero tienes que dar una alternativa, si no te estoy metiendo en una cárcel», recomienda. «Si les das una alternativa y les haces ver sus limitaciones, les estás sacando de la vía pública y les estás quitando problemas».