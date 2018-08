Así fueron las últimas ejecuciones en Europa (también en los Estados Pontificios) Hasta finales del siglo XX han habido sentenciados a muerte en numerosos países. En Bielorrusia sigue vigente

Luis Cano

El Papa Francisco ha cambiado el Catecismo de la Iglesia Católica para declarar que «la pena de muerte es inadmisible». En Europa solo hay un país donde continúa vigente, Bielorrusia, pero en muchos ha sido legal hasta finales del siglo XX. Estas son las últimas ejecuciones en cada Estado del continente, también bajo el mando papal.

En la Ciudad del Vaticano no ha habido ninguna ejecución de condena a muerte en toda su joven historia, aunque no fue suprimida expresamente hasta 1969. En la época de los Estados Pontificios sí hubo condenados a la pena capital hasta el último año de su existencia, 1870. La última fue la decapitación de un asesino en la localidad de Palestrina, próxima a Roma. No hubo más puesto que ese mismo año los territorios papales pasaron a quedar bajo soberanía italiana.

Bielorrusia es el único país que ha ejecutado a un preso en el siglo XXI. En el régimen autoritario de Alexander Lukashenko la pena de muerte sigue vigente. En mayo de este año han ejecutado, mediante el método del disparo, a dos asesinos. Uno de ellos mató a su compañero de celda. El otro acabó con la vida de unos vecinos. El año pasado ejecutaron a otros dos, condenados por violación y asesinato.

En el resto de Europa, la pena de muerte fue abolida legalmente a lo largo del siglo XX, aunque algunos países ya no ejecutaban a nadie desde hacía décadas. Los más tempranos, Islandia (1830), Portugal (1846) y Países Bajos (1860). Los más recientes han sido en antiguas repúblicas soviéticas: Ucrania (1997), Rusia (1996), Letonia y Lituania (1995). En Rusia no está abolida formalmente, pero hay una moratoria desde 1999. La última ejecución fue la de un asesino en serie, autor de 11 crímenes en el área de Moscú.

España

En España la pena de muerte fue abolida con la Constitución de 1978, aunque se mantuvo legalmente vigente en el ámbito militar hasta 1995. Las últimas ejecuciones ocurrieron en los estertores del régimen de Franco. El anarquista Salvador Puig Antich había sido condenado a la pena capital por acabar con un policía durante un tiroteo. Murió en el garrote vil en la cárcel Modelo de Barcelona, el mismo sistema aplicado minutos antes en la prisión de Tarragona al alemán Georg Michael Welzel, condenado por el asesinato de un guardia civil.

Reino Unido

En el Reino Unido nadie sabía que la ejecución de dos ladrones, que aporrearon hasta la muerte a su víctima para robarle diez libras, iba a ser la última. Su muerte apenas mereció unas líneas en la prensa de la época. Gwynne Evans y Peter Allen, dos jóvenes desempleados de 24 y 21 años respectivamente, fueron ahorcados sin ninguna ceremonia en prisiones separadas el mismo día del verano de 1964. Pocos meses después, los laboristas llegaron al poder y consiguieron aprobar una moratoria para la pena de muerte, que se convirtió en abolición definitiva en 1969 para el delito de asesinato, aunque se mantuvo hasta en el régimen militar hasta 1998.

Francia

En Francia, el Elíseo rechazó el indulto al inmigrante tunecino Hamida Djandoubi, que torturó y asesinó a su exnovia. Su ejecución, en 1977, fue la última en Francia. La guillotina cortó su última cabeza después de dos siglos de penas capitales. Tres años más tarde, el presidente francés François Miterrand abolió la pena de muerte. Se salvaron los cuatro condenados que permanecían a la espera de ser ejecutados.

Alemania

En Alemania hay varios últimos condenados a muerte. En Alemania Occidental, el último ejecutado bajo jurisdicción germana fue en 1949, a un condenado por violación y asesinato. Ese año se abolió la pena capital constitucionalmente. Aunque hubo casos posteriores en territorios que no estaban bajo su control, sino de las potencias aliadas. El último caso estuvo en manos de militares Estados Unidos en los años cincuenta. El Alemania Oriental hubo ejecuciones hasta 1981 ordenadas por las autoridades de la República Democrática. La última fue la de un miembro de la Stasi, la policía secreta, acusado de traición.

Italia

En Italia, las últimas ejecuciones fueron en 1947. Un pelotón de fusilamiento ajustició a tres sicilianos condenados por la masacre de Villarbasse, cerca de Turín. Habían golpeado hasta la muerte a diez personas y arrojaron sus cuerpos a un pozo para robar en su granja.

En Bélgica, el último ajusticiado fue un oficial de las SS en 1950.

Órbita soviética

Al otro lado del telón de acero, la pena de muerte estuvo vigente prácticamente hasta la caída de la Unión Soviética. En Rumanía, un pelotón de fusilamiento acabó con el dictador Ceacescu y su mujer en 1989. En Polonia, un violador y asesino fue ahorcado en 1988. En la antigua Checoslovaquia, tanto en la parte eslovaca como en la checa hubo ejecuciones hasta 1989.

En la antigua Yugoslavia, Serbia realizó la ejecución más tardía. Mandó a la horca a un infanticida en 1992. Aunque en los Balcanes le supera Albania, donde ahorcaron a un reo en 1995.

Turquía

En Turquía no se abolió la pena de muerte hasta 2004, pero no ha habido ejecuciones desde 1984. El año pasado, el autoritario presidente Erdogan anunció su intención de reinstaurarla.