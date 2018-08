¿Por qué el fuego del Algarve se propaga desde hace seis días? El tiempo pasa y el incendio de Monchique se aproxima a las 20.000 hectáreas quemadas

Corresponsal en Lisboa Actualizado: 08/08/2018 13:55h

Seis días lleva activo el fuego del Algarve, con una superficie quemada que se aproxima a las 20.000 hectáreas. Las incógnitas no dejan de sucederse alrededor, sobre todo una: ¿Cómo es posible que transcurran los días y la frustración gane intensidad, a pesar de no haberse registrado muertos? O, lo que es igual, ¿por qué continúa el fuego tantos días después?

La Sierra de Monchique lleva incorporada la aureola de ser una tierra llena de manantiales y se dice que el agua es sagrada. Hoy la zona yace carbonizada y los 1.400 efectivos que actúan sobre el terreno se ven impotentes.

La dotación se ha incrementado: 350 medios terrestres y 17 aéreos… pero las horas avanzan y la catástrofe natural no se detiene. Como el año pasado en Pedrógao Grande, las críticas a la coordinación están sobre la mesa.

Fallos de gestión

El alcalde de Monchique ha declarado: «Esto no es normal. No entendemos cómo puede ser que no se frene la situación. Es evidente que hay cosas que no se están haciendo bien».

La gestión de la crisis comenzó en manos de la comandancia distrital de Faro. El martes 7 de agosto, sin embargo, pasó a la Autoridad Nacional de Protección Civil.

Sin inversiones

Las carencias en la prevención de incendios han salido a la luz, así como la escasez de inversiones del Estado luso, especialmente si tenemos en cuenta que los incendios han causado estragos los dos últimos veranos, tanto en Madeira como en la parte continental.

Exceso de eucaliptos

La región está plagada de eucaliptos, hasta el punto de que ocupan el 72% del arbolado de los alrededores. Es la especie que arde más fácilmente y, además, da pie a una propagación asombrosa.

Los eucaliptos proliferan de una manera completamente descontrolada, argumentan los especialistas en este tipo de catástrofes antes de reconocer que ha de regularse con mayor mesura.

Otras especies

Sería preciso sustituir el parque de eucaliptos por cerezos, castaños o robles de manera paulatina, de acuerdo con la opinión de varios especialistas. Pero se requiere quintuplicar la inversión en este sentido, si Portugal desea obtener resultados más pronto que tarde.

Zona abrupta

La vegetación en esta franja abrupta dificulta las tareas de extinción. Sierras y peñascos se suceden en un terreno de complicado acceso cuando las columnas de humo distorsionan las condiciones de visibilidad. Así las cosas, si no se logra terminar con el fuego en las primeras horas, no resulta extraño que las dimensiones se conviertan en gigantescas.

Alto riesgo

El área estaba catalogada de alto riesgo en caso de que las temperaturas sufrieran un brusco aumento, como terminó por acontecer. De modo que los expertos no se sorprenden por el grado de catástrofe alcanzado, sobre todo en la villa de Monchique, donde no hay agua corriente desde hace varios días.