La frenética carrera por descubrir la vacuna del coronavirus: hay 70 investigaciones en curso

El 31 de diciembre de 2019 China informó a la Organización Mundial de la Salud de que había un grupo de 27 personas en la ciudad de Wuhan que sufría una serie de graves problemas respiratorios. Hoy, casi cuatro meses después, el coronavirus está por todo el mundo con más de dos millones de casos confirmados y más de 165 mil fallecidos.

Varios países mantienen a su población confinada para frenar la velocidad de contagio porque sólo hay una cosa capaz de parar al SARS CoV-2: la inmunidad. ¿Cómo conseguirla? Con la infección o con la vacuna. La primera, además del riesgo para la salud lleva a colapso del sistema sanitario, por lo que ante esta situación, la carrera por encontrar una vacuna contra el virus es frenética. En la actualidad, según la OMS, hay 70 investigaciones repartidas por todo el planeta.

Los antecedentes

Se conocen siete tipos de coronavirus que infectan humanos, cuatro de ellos son muy comunes y pueden estar presentes incluso en refriados por lo que se estima que un porcentaje elevado de la población cuenta con defensas contra ellos.

Sin embargo, hay otros tres (SARS-Cov, MERS-Cov, SARS-Cov2) que han aparecido recientemente y que han generado mayores problemas. El primero de ellos, SARS-CoV (síndrome respiratorio agudo severo), surgió en China en 2002 e infectó a más de 8.400 personas en 26 países dejando más de 800 fallecidos. Por suerte, desde 2004 no ha habido nuevos casos de la enfermedad.

Por su parte, el MERS-CoV (síndrome respiratorio del Oriente Medio), aparecido en 2012, se extendió por 27 países infectando a alrededor de 2.500 personas, con una tasa de letalidad superior al 30% ya que fallecieron más de 850 personas. El último brote que se conoce de la enfermedad se dio en 2015 en Corea del Sur a causa de un viajero que había visitado Oriente Medio.

El más reciente, el SARS-Cov2, fue declarado pandemia por la OMS el pasado 11 de marzo. Su gran eficacia a la hora de transmitirse entre humanos ha paralizado el mundo.

La ansiada vacuna

De las 70 investigaciones que se están llevando a cabo y que se muestran en la tabla superior, una de ellas, un proyecto chino, desarrollado por la empresa privada CanSino Biologics en colaboración con la Academia Militar de Ciencias Médicas del país, es el más avanzado ya que se encuentra en la segunda fase de pruebas después de haber ejecutado una primera etapa con éxito.

Para esta segunda fase necesitan 500 voluntarios de entre 18 y 60 años que no hayan sido infectados por el coronavirus. La primera estuvo compuesta por 108 personas, todas residentes en Wuhan, ciudad que fue cuna de la pandemia. El tratamiento concluyó el pasado 2 de abril y estaba destinado a evaluar su efectividad y seguridad.

Pese a que las investigaciones avanzan por buen camino, las autoridades chinas advierten de que la posible vacuna no podría comercializarse hasta dentro de mínimo 12 meses.«La vacuna no tiene elementos infecciosos, es muy segura y estable y requiere una sola inoculación», aseguran. La técnica utilizada para esta inyección es la de usar un virus inofensivo que al ser administrado en el paciente despierte una respuesta inmunológica.

Además de Cansino Biologics, en total 23 líneas de investigación se están decantando por este método, entre ellas, la Universidad de Oxford o el propio Centro Nacional de Biotecnología en España.

Por otro lado, hay otras dos vacunas de origen estadounidense que están en fase 1 de desarrollo y que han comenzado a hacer pruebas con humanos: Inovio Pharmaceuticals Inc y Moderna Inc. Precisamente, con el objetivo de agilizar la investigación, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha recortado los trámites burocráticos para su desarrollo.

Ambas entrarían dentro de la línea de investigación de vacunas genéticas. La primera utilizaría el ADN para protegernos del virus, mientras la segunda lo haría a través del ARN. La ventaja de las vacunas génicas, es que se pueden producir muy rápidamente en comparación con los otros tipos de vacunas. En total, hay 17 investigaciones abiertas actualmente en este sentido.

Por último, 27 de los 70 proyectos publicados por la OMS, se enfocan a buscar una vacuna proteica contra el coronavirus, entre ellos se encuentran la Universidad de Osaka o la de Pittsburgh y las empresas Sanofi y Novawax. En este caso, en lugar de inyectar el virus completo lo que se hace es usar un solo componente de éste, generalmente las proteínas.

¿Cuándo estará preparada la vacuna del coronavirus?

La respuesta es incierta. Los expertos coinciden en señalar que el desarrollo de una vacuna es un proceso largo que se suele demorar entre 5 y 10 años. Sin embargo, ante la gravedad de la pandemia, tanto entes públicos como privados están trabajando conjuntamente para tratar de acortar plazos y la mayoría calculan que estará lista dentro de unos 12 meses. «Una vacuna, hasta su aprobación, tarda entre 5 y 10 años y en el coronavirus estamos hablando de 1 año», subrayaba Seth Berkley, Director Ejecutivo de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización a ABC,

No obstante, de las 70 investigaciones que recoge la OMS en su documento, casi el 96% se encuentran todavía en fase preclínica, es decir, una etapa en la que los investigadores llevan a cabo pruebas con animales para poder evaluar la seguridad de la vacuna candidata así como la dosis necesaria. Hay que tener en cuenta, que en muchos casos, la investigación puede no ir más allá por no generar el efecto deseado.

De momento, lo único que se puede hacer es esperar y seguir las pautas sobre higiene y distancia social establecidas por la OMS.