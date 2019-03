Las frases de la manifestación feminista Consignas contra el machismo, a favor de la igualdad y hasta la Reina Letizia aparecieron en los eslóganes que se vieron este 8-M

Rosa Belmonte Madrid Actualizado: 08/03/2019 21:14h

«La Virgen y la Reina también están de huelga»

Doña Letizia no tenía actos en su agenda del viernes y la Virgen… Bueno, es cosa del Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, cuando el año pasado dijo que la Santísima Virgen María también habría hecho huelga. Apropiación regia y religiosa para la causa. Tra tra.

«Machista muerto, abono pa mi huerto»

Este aforismo varía cambiando machista por machirulo. No sé si la idea es matarlo ellas en una especie de Comando Chichi. A lo Carmen Maura en «¿Qué he hecho yo para merecer esto?». Y si piensan pasarlo en trozos por la Thermomix. Para abonar mejor.

«Somos mujeres rurales, feministas liberales»

Sin música no tiene gracia. Lo cantaban con la de «El tractor amarillo». Por lo menos a estas mujeres rurales les parecía bien el feminismo de Ciudadanos porque otras declamaban «La talla 38 me aprieta el cho… y el feminismo liberal me aprieta igual».

«Manolo, Manolito, la cena tú solito»

El hombre español durante las manifestaciones se llama Manolo. En verano se apellida Rodríguez. El Manolo de esas mujeres ayer llamó a Glovo, Just Eat o Deliveroo. Eso es lo que tendrían que haberles pedido ellas para no encontrar la cocina hecha una asco.

«El patriarcado me da patriarcadas»

El juego de palabras es tan fácil como contraproducente en su resultado. Se inventan una palabra y resulta que el femenino (aunque no exista) es peor que el masculino. A no ser que prefieran las arcadas, que también puede ser. Hay mujeres para todo.

«Tu piropo me da asco»

Decir guapa a una mujer no es feminista. Te lo explican otras mujeres. Mucho le importará a Melania Trump. Pero decirles feas tampoco. Una ya no sabe qué hacer. Si el del piropo es un hombre, la cosa es un escándalo. A la hoguera.