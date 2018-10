Francisco pide «perdón por los escándalos» ante mil jóvenes españoles Comparte una hora santa con Hakuna en la basílica de San Pedro

Juan Vicente Boo

Compartiendo una hora santa con mil quinientos jóvenes del movimiento Hakuna el viernes por la tarde, el Papa Francisco les ha dicho en la basílica de San Pedro: «Quisiera pedir perdón por los escándalos que ocurren dentro de nuestra Iglesia. No solo los escándalos de abusos, no solo esos: los escándalos de mundanidad, de apego a valores que no son evangélicos, la incoherencia de vida…».

En tono muy confidencial, Francisco ha reconocido que al ver esos comportamientos «dirán ‘yo me hago ateo’. Parece mas coherente». Les ha confesado que «siento dolor por esto, y pido al señor que los errores de nosotros los pastores no nos aparten de Jesucristo, que es la única fuente de felicidad».

Los mil quinientos jóvenes le prometieron ayudar mediante acciones concretas a los inmigrantes que llegan a España, y le entregaron un cuadro con la imagen de la Virgen de Hakuna, centrada en un motivo eucarístico.

La peregrinación a Roma del nuevo movimiento -nacido en 2013 en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro- incluye una misa presidida por el cardenal Carlos Osoro en la basílica de Santa María de Trastévere el viernes, el estreno del musical «HKN!» el sábado, y la asistencia a la ceremonia de canonización de Pablo VI, Oscar Romero, Nazaria Ignacia March y otros cuatro nuevos santos este domingo en el marco del Sínodo de los jóvenes.