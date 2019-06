El Papa pide a los nuncios que «no hablen mal» a sus espaldas Les entrega un decálogo sobre las responsabilidades de los representantes pontificios, que incluye abandonar los lujos y no aceptar regalos costosos

El Papa ha tenido esta mañana uno de esos discursos con los que está consiguiendo mejorar el modo de trabajar de quienes ocupan cargos de responsabilidad en la Iglesia. En esta ocasión, se dirigía a los nuncios, pero, ha dicho, «puede aplicarse también a los obispos, sacerdotes y a las personas consagradas a Dios».

Francisco no ha usado medias tintas y ha pedido a sus nuncios que no hablen mal del Papa, que sean siempre ejemplares, que no vivan entre lujos y que no acepten regalos costosos que puedan condicionarles.

Ha sido durante un encuentro en el Vaticano con los 98 nuncios actualmente activos, con otros 46 jubilados y con 5 representantes permanentes en organismos internacionales.

Es la tercera vez que los reúne en lo que va de Pontificado. Un encuentro para hacer balance de su misión y ajustar las prioridades. Y las prioridades, Francisco las ha resumido en un decálogo lleno de perlas. Y la mayoría pueden aplicarse a cualquiera que ejerza un cargo público.

Uno de los consejos se refiere a los regalos que reciben con motivo del cargo que ocupan. «Sed prudentes a la hora de aceptar regalos que os entregan para nublar la objetividad y, en algunos casos, por desgracia, para comprar nuestra libertad», les avisa. En cualquier caso, les pide que rechacen «regalos demasiado costosos y a menudo inútiles, o dirigidlos a obras de caridad». «Y recordad que recibir un regalo costoso no justifica nunca su uso», concluye.

El Papa dice que sus embajadores deben ser «hombres de Iglesia», coherentes, y que por eso «es horrible ver a un nuncio que busca el lujo, los trajes y complementos de marca, en medio de gente que no tiene lo necesario». Añade que también «deja de ser hombre de Iglesia quien trata mal a sus colaboradores y empleados, y no los trata como un padre y pastor».

Advertencia sobre las críticas al Papa

Obviamente, el nuncio debe ser especialmente un «hombre del Papa». «No es conciliable ser nuncio y criticar al Papa, y tener un blog o unirse a grupos hostiles al Pontífice, a la Curia o a la Iglesia», les ha dicho.

Sin duda se refería al ex nunzio en EE.UU., Carlo Maria Viganò, que a finales de agosto llegó a pedir la dimisión del Papa, y que lo acusaba de haber encubierto la doble vida del ex cardenal McCarrick.

Pero también quizá, a otro nivel, el Papa pensaba en su actual nuncio en Suiza, Thomas Gullickson, que en 2015 publicó en su blog personal varios enlaces a artículos poco favorables sobre el Papa.

Francisco les ha pedido que tengan «iniciativa para ayudar a las personas», que sean «hombres de reconciliación y mediación», y que «no vivan con indiferencia, de modo que quien se cruce por su camino se sienta de algún modo interpelado o interrogado».

Obviamente, en el decálogo les dice que tienen que ser «hombres de Dios», que «no engañan ni estafan a la gente»; y «hombres de oración», pues «sin ella nos convertimos en simples funcionarios, siempre descontentos y frustrados».

Francisco ha estado esta mañana dos horas con ellos a puerta cerrada. Como quería aprovechar al máximo el tiempo a disposición para escuchar sus problemas y responder a sus dudas, les ha entregado este discurso por escrito.

Antes de comenzar, ha recordado a Léon Kalenga, su nuncio en Buenos Aires, de 62 años, que falleció a última hora del miércoles en una clínica de Roma.

El encuentro con el Papa ha marcado el segundo de los cuatro días de trabajo que los nuncios tienen en su agenda en el Vaticano, y que concluirá el sábado con un almuerzo con el Papa en Santa Marta.