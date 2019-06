Francia quiere prohibir que los productos que no se vendan se destruyan La norma, que intentaría poner fin al «escándalo del despilfarro», afectaría a electrodomésticos, ropa, productos de higiene o de belleza

Seguir Juan Pedro Quiñonero Corresponsal en París Actualizado: 05/06/2019 13:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El gobierno de Emmanuel Macron estudia la prohibición de destruir los productos no alimenticios que no se vendan, tales como electrodomésticos, ropa, productos de higiene o de belleza belleza para intentar poner fin al «escándalo del despilfarro».

El presidente de la República ha pedido a su primer ministro, Édouard Philippe, que comience el estudio de un proyecto de Ley que pudiera redactarse «para el 2020», para poder entrar en vigor «entre el 2021 y el 2023».

El proyecto forma parque de la táctica política «macroniana» de intentar ampliar su electorado tradicional (centro y derecha), lanzando «mensajes» a otros electorados, ecologista, en este caso.

Anunciando el proyecto que comenzará a estudiarse próximamente, Édouard Philippe (conservador histórico) hizo un vibrante elogio de la «ecología responsable»: «Debemos encontrar un modelo económico viable, de manera que todos los productos no vendidos no sean destruidos, favoreciéndose la donación generosa, con el fin de favorecer el desarrollo de una economía social y solidaria. Otra alternativa en estudio es favorecer la transformación de los que no se vendan en piezas de recambio. Podemos y conseguiremos evitar la destrucción de objetos, tratándose en muchos casos de productos en perfecto uso, con el fin de evitar el despilfarro escandaloso. Cada año destruimos productos y objetos por un montante de unos 600 millones de euros. Debemos evitar ese gasto inútil».