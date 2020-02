El foco del coronavirus en China Coronavirus: «Esto no es el ébola; en España no va a pasar nada, salvo algún caso importado» El jefe de la Unidad de Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona rebaja la alarma y subraya que todos los hospitales españoles están preparados para tratar a este tipo de pacientes

Érika Montañés SEGUIR Actualizado: 01/02/2020 11:43h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Los mercados están asustados», declaran dos expertos mundiales como Harry Richards, gestor de fondos de renta fija en Jupiter AM, y Matthew Pigott, del equipo de Mercados Emergentes de la gestora. «El síndrome respiratorio agudo y grave (SARS) redujo el 1% del PIB de China y un 3% en Hong Kong»y este nuevo virus llega en un «periodo económicamente significativo en China», por el ingente gasto que se hace por el Año Lunar y lo que representa en la cartera de ingresos de las empresas. La alarma por el nuevo coronavirus sí se ha propagado en el mundo económico. A miles de kilómetros de China, el mundo de la salud no parece excesivamente preocupado. Para Antoni Trilla, jefe de Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona y también profesor de la Universidad de Barcelona, la llegada del coronavirus, en un hipotético riesgo de «caso importado», no reviste gravedad. No hay motivo para la psicosis colectiva con los datos fiables de los que se disponen hasta hoy.

Trilla comparte el criterio clínico del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad y su director, Fernando Simón –los especialistas en España trabajamos en «plena comunicación y coordinación», destaca–, de no decretar la emergencia nacional, como sí ha hecho Italia, y llama a la prudencia.

¿Estamos sobredimensionando el coronavirus?

Siempre que hay una nueva enfermedad, hay una situación de incertidumbre. Hay que ser prudente, no dejarse llevar por nada que no sean datos consistentes. La gente tiene interés y realmente es una noticia de alcance, la situación es cambiante y las preocupaciones son legítimas. Pero aquí no tenemos «este» problema. Aquí no va a pasar nada, salvo algún caso importado que se aísle y trate.

¿Es partidario de rebajar la alarma?

Me parece bien la decisión que ha tomado España, y creo que desde Sanidad se toman las medidas oportunas. Hay que decirle a la gente que estamos preparados en todos los hospitales para este tipo de pacientes. Esto no es el ébola que requiere medidas excepcionales. El contagio es aislado, las cadenas de transmisión son muy cortas. El bosque está prendiendo en China, y aquí apagaremos la chispa si llega. Pero no hay que alarmarse.

¿Cuáles son esas diferencias con el ébola?

Esta enfermedad requiere medidas de protección como las que se adoptan para el sarampión y tuberculosis, pero en el caso de fiebres hermorrágicas, los sistemas de protección y el «entrenamiento» de los profesionales son muy altos. Su tratamiento solo está al alcance de unas pocas unidades especializadas.

¿La mortalidad del 2019-nCoV es más alta que otros coronavirus, como el MERSo el SARS?

Es un fenómeno normal. Al principio la mortalidad parece que es baja (del 2-3%) porque la tasa se extrae de dos datos, el número de pacientes muertos y el de infectados; así quela mayoría de los casos reportados al principio son los más graves, pero al ir aumentando el volumen de los diagnosticados, esa relación puede bajar o mantenerse. En este caso es más baja que los otros coronavirus que usted menciona. Es más contagioso y menos letal.

¿Los pacientes asintomáticos luego pueden desarrollar síntomas?

Técnicamente puede ser. Tenemos dudas, porque sí es posible que una enfermedad vírica se transmita antes de tener síntomas. Pero tenemos dudas. Alguno habrá, pero minoritario.