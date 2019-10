El escolar que supo cómo eliminar el plástico del mar

Boyan Slat comenzó a preocuparse por el plástico cuando tenía tan solo 16 años. De vacaciones en Grecia, el adolescente holandés buceaba junto a un amigo cuando confundieron de lejos decenas de bolsas de plástico que flotaban libremente con un banco de medusas. Desolado por la cantidad de basura, seleccionó como tema de investigación, en cuanto estuvo de vuelta en el colegio, un método para recoger bolsas de plástico del mar.

El verano siguiente llegó de nuevo de vacaciones a Grecia, esta vez armado con una red de arrastre y un microscopio para analizar los plásticos. Y en noviembre, junto a su compañero de proyecto de ciencias, siguió tomando más muestras en el mar del Norte para seguir clasificándolas. Como no tenían un barco, ataron la red a una tabla de surf, de manera que se adentraban a nado tanto como les permitían sus brazos y volvían con las olas arrastrando consigo restos de basura muy diversos. En su investigación escolar, calcularon que en 2020 habría en el océano 7,25 millones de toneladas de plástico, el peso de mil torres Eiffel, y aunque aprobaron con muy buena nota, Slat no quedó satisfecho.

