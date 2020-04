La OMS filtra los malos resultados de uno de los fármacos prometedores contra el coronavirus Remdesivir, el medicamento probado contra el ébola, fracasa en uno de los ensayos abiertos después de haber experimentado una subida en bolsa hace unos días

Nuria Ramírez de Castro SEGUIR Madrid Actualizado: 23/04/2020 23:06h

Los malos resultados del fármaco experimental de Gilead contra el coronavirus han caído como un jarro de agua fría. Este antiviral era uno de los medicamentos más prometedores para actuar como barrera frente al nuevo virus, pero el primer ensayo aleja, de momento, esta posibilidad. Además, los efectos secundarios del medicamento han obligado a retirar del ensayo a 18 de los pacientes, según informa Financial Times, basado en boradores de documentos publicados accidentalmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según estos documentos, el ensayo realizado en China mostró que el antiviral remdesivir, utilizado también frente al ébola, no mejoró la condición de los pacientes ni redujo la carga viral.Este medicamento también forma parte de un gran ensayo clínico -solidarity- que prueba los tratamientos con más posibilidades para frenar la pandemia. Y es uno de los fármacos que prueban hospitales españoles con el mismo fin.

Sin suficientes pacientes

Ayer la compañía Gilead emitió un comunicado en el que lamenta la «publicación prematura» del estudio. Y defiende su tratamiento: «Los investigadores de este estudio no dieron permiso para la publicación de resultados. Además, creemos que la publicación incluye una descripción inapropiada del estudio. Es importante destacar que, este estudio terminó antes de tiempo debido a un bajo reclutamiento de pacientes por lo que no cuenta con la robustez necesaria para obtener conclusiones estadísticamente significativas. Por ello, los resultados del estudio no son concluyentes, aunque los datos sugieren un potencial beneficio para remdesivir, particularmente entre aquellos pacientes que fueron tratados en estadíos tempranos de la enfermedad. Entendemos que los datos disponibles se han enviado a una publicación científica, lo que proporcionará información más detallada de este estudio en un futuro próximo.

La compañía recuerda que hay varios estudios en fase 3 en curso que están diseñados para proporcionar los datos adicionales necesarios para determinar el potencial de remdesivir como tratamiento para Covid-19. "Estos estudios ofrecerán más información sobre quién tratar, cuándo tratar y cuánto tiempo tratar con remdesivir. Los estudios ya han completado el reclutamiento para el análisis primario o están en camino de hacerlo en el corto plazo", se defienden.