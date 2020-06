Coronavirus Una fiesta de varios temporeros de la fruta en Huesca podría estar detrás del peor de los 37 rebrotes activos El Gobierno titubea con una vuelta al estado de alarma y Montero sale a corregir a Calvo: «No lo tenemos en mente»

Una quincena de nuevos focos de infección, aunque son ya 37 desde que se pusiera fin al estado de alarma el pasado 21 de junio, mantienen en vilo a un país que transita por la «nueva normalidad» sin pánico pero con pies de barro. De hecho, la vicepresidenta primera Carmen Calvo, destapó «la caja de los truenos» al advertir, en una entrevista matutina, que el Gobierno iba a ser responsable a la par que «contundente»y reinstauraría el estado de alarma «de una parte de un territorio, si no en todo el país» si era menester y la situación llega a revestir gravedad. Cabe decir que ahora mismo una decena de brotes están «controlados», según las respectivas consejerías de Sanidad autonómicas. Apenas un par de horas después, la ministra portavoz María Jesús Montero corregía a Calvo. Montero negó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez estuviera pensando en volver a ese estado que impide la movilidad, ni tenerlo en mente, «a corto o medio plazo».

El Gobierno cuenta, aseguró Montero, con los instrumentos necesarios para acotar los brotes «esporádicos y localizados» que están aflorando contagios.

Pero la duda sobre un hipotético paso atrás ya se ha despertado, sobre todo en Aragón, por ejemplo, donde cuatro comarcas han retrocedido a fase 2. El Ejecutivo regional recomienda en el Boletín Oficial que las personas que no tengan fijada su residencia en estas comarcas no viajen allí. Concluido el estado de alarma, no se puede prohibir los desplazamientos. Se limitan al consejo.

Origen diverso

En el mapa que dibujan los rebrotes en España hay varios denominadores comunes: las residencias, quizás por las visitas fijadas aunque son muy limitadas, han sido un vector de transmisión; además de los casos importados;y los lugares cerrados, como empresas cárnicas, en los que se dan una gran concentración de personas y hay poca ventilación, además de explotaciones agrarias, donde se hace complicado el respeto a las distancias. La oleada de personas llegadas para las campañas de recolección de fruta ha acelerado la propagación del virus que, de momento, se muestra imparable. No obstante, estos repuntes no están dejando mácula en las estadísticas del Ministerio de Sanidad, que ayer reportó 108 nuevos contagios (Cantabria y Castilla-La Mancha no notificaron casos por «problemas técnicos»), la menor cifra en una semana.

Aragón, en fase «ascendente»

El rebrote en la zona oriental de Aragón se ha agravado y ayer apareció un nuevo foco en otra comarca, con lo que ya son cuatro las que han retrocedido a la fase 2, y se sigue disparando la cifra de contagios. A las comarcas de Huesca que estaban en alerta –La Litera, Bajo Cinca y Cinca Medio– se ha añadido la de Caspe. Las cuatro están en la misma zona limítrofe con Cataluña. En cinco días se han detectado 156 casos en una escalada continua de contagios: el viernes se notificaron 25, 18 el sábado, 33 el domingo, otros 33 ayer lunes y 47 ayer. Se están realizando cientos de pruebas de detección; de ahí que estén aflorando un gran número de casos asintomáticos o muy leves, explicaron ayer las autoridades aragonesas. Entre lunes y martes se han declarado 69 casos en las tres comarcas de Huesca y 11 en la de Caspe. La Consejería de Sanidad ha advertido que este rebrote está en «fase ascendente» y que se han detectado ya algunas cadenas de infección «comunitarias». Todos los focos tienen su epicentro en grupos de temporeros o trabajadores de explotaciones agrícolas. Las autoridades no han confirmado el origen de esos brotes, pero se sospecha que los oscenses están relacionados con una fiesta a la que acudieron días atrás varios jóvenes trabajadores agrarios, informa R. P. Blasco.

Las visitas en Lérida

En Cataluña, los dos brotes activos están localizados en el área sanitaria de Lérida, la misma donde ya hubo un repunte de casos concentrados en un matadero y que llevó a que la zona tuviese que acompasar su ritmo de desescalada al de Barcelona. Los brotes vivos se dan ahora en una residencia de ancianos y entre dos grupos de temporeros de la fruta. En la residencia, el centro privado Castrillón,cinco trabajadores y trece residentes han resultado infectados. Según explicaron a ABC desde la Consejería de Salud, se detectaron los primeros síntomas el 14 de junio, por lo que se procedió a realizar test PCR a sus trabajadores y 43 residentes. De los 13 residentes contagiados, 4 han sido ingresados. Esta residencia fue catalogada en su momento como «residencia verde» o libre de infección, por lo que se estudia el posible origen del brote, que se sospecha podría ser una visita a algún usuario. «Hace dos semanas hubo visitas de familiares y aunque se han hecho con absoluta seguridad y en la zona del jardín, los vectores de contagio en las nuevas fases son mucho mayores», afirmó Carme García Castrillón, directora del centro. Otras 42 personas están aisladas en el Hotel Rambla de Lérida –7 positivos–, la mayoría temporeros de la fruta, aunque también hay locales. En la granja escuela La Manreana, 24 temporeros han dado positivo, mientras en el albergue de Serós hay dos aislados. Para Salud no hay vinculación entre el brote en la residencia y el de Huesca, informa À. Gubern.

Galicia: aprovechan la frontera

Hasta 104 personas han sido investigadas por el rebrote en la localidad coruñesa de Ribeira el pasado fin de semana. Nueve han dado positivo. Según el departamento de Sanidad, todos se encuentran bien. Este foco tiene como origen a un hombre que viajó desde Brasil a Lisboa y de ahí a Galicia en autobús a través del paso transfronterizo de Tui. Llegó el 1 de junio, dio negativo en PCR y no tenía síntomas. Fue semanas más tarde cuando su hija se sintió mal, lo que activó el protocolo para mantener los contagios a raya. Los infectados pertenecen al entorno cercano del viajero, informa P. Abet.

Casos importados en Murcia y Canarias

Junto al foco gallego, el origen importado también parece ser la fuente del contagio en Fuerteventura, con dos pateras donde se han registrado 11 y 14 positivos respectivamente, informa J. Alonso. En Murcia, donde se ha elevado a 17 el saldo de positivos tras la llegada de un vuelo el pasado 3 de junio. Tres ciudadanos bolivianos están bajo vigilancia, los tres tendrían que haber guardado cuarentena al llegar a España, algo que incumplieron. hicieron vida normal en Murcia y Cartagena.

Empresa cárnica en Valencia

En Valencia, se han registrado seis casos en la cárnica Uvesa, en Rafelbunyol, dedicada al procesado de derivados de pollo y conejo. La Consejería de Sanidad está realizando las comprobaciones pertinentes. La situación ha sido revelada por Comisiones Obreras (CC.OO.), que en abril requirió a la empresa que tomara las medidas de seguridad oportunas. Inspección de Trabajo dio cinco días para solucionar las deficiencias. La versión de la empresa es que la semana pasada se realizaron 400 PCR a 600 trabajadores. El primer día dieron positivo seis. Uvesa argumenta que la industria alimentaria tiene normas «exigentes», pero CC.OO. incide en que se ha producido un «alarmante» aumento de las bajas durante la pandema, informa R. B. Crespo.

Los «clúster» andaluces

En Andalucía se estudian tres áreas con acumulación de casos de coronavirus. El último «clúster», denominación epidemiológica que utiliza la Junta para distinguirla del rebrote propiamente dicho, se ha detectado en Málaga. Se estudian cien contactos de 9 contagios confirmados en un centro de inmigrantes de Cruz Roja en la capital. El centro, con una capacidad para 230 personas, ha suspendido las salidas y entradas de usuarios. La Junta da por controlado los otros dos casos, el primero con foco en una pensión de Algeciras en la que falleció un huésped por coronavirus la pasada semana. El segundo en el área metropolitana de Granada, donde los rastreadores del Servicio Andaluz de Salud siguen los contactos de 10 casos confirmados por PCR. Por otra parte, a la espera de confirmación hay tres casos de trabajadores de una fábrica de pastas de El Carpio en Córdoba que dieron ayer positivo en test rápido. En Cádiz, se levantó la alerta del acuartelamiento de Camposoto en San Fernando por el que aislaron a 22 militares ante la sospecha de un contagio de un suboficial que descartó PCR, informa J. J. Borrero.

Aislados en dos domicilios en Cáceres

En la vecina Extremadura, preocupan 14 positivos en Navalmoral de la Mata (Cáceres), aislados «en dos domicilios». La Junta exige extremar la seguridad.