Fernando Simón, sobre el 8M del año pasado: «Quizás fui imprudente» al decirle a su hijo que fuera si quería El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha informado de 11.958 contagios y 298 muertes más por coronavirus. Se trata de los datos facilitados por las comunidades desde el pasado viernes

Preguntado por este periódico si se arrepiente de haber contestado hace un año a su hijo que «haga lo que quiera» al referirse a una hipotética asistencia a las manifestaciones del 8M, el epidemiólogo Fernando Simón dijo: «Quizás fui imprudente». Y respecto a si les ha recomendado o no ir este año, dijo: «A mis hijos no tengo necesidad de decirles lo que tienen que hacer o no, lo que sí les voy a decir es que estén bien informados, que no piensen que la responsabilidad puede ser de los demás y sean solidarios».

Respecto a qué significa la solidaridad, Simón mostró la mascarilla morada y dijo: «Esto es ser solidario». Dijo que «otra forma de solidaridad es mantener las distancias: Se puede uno manifestar manteniendo las distancias, se puede usando gel...», señaló.

Fernando Simón habló también sobre las diferencias entre comunidades para se celebren o no las manifesfataciones, y derivó la responsabilidad en cada comunidad: «No estamos en una situación para favorecer eventos, en ningún momento, pero sí que es cierto que no es lo mismo un evento en el que se puedan mantener distancias que uno donde no se puede. Hay veces que se dice: "pero es que nos dejan". Uno puede elegir lo que hace o no si está permitido, no porque esté permitido impica que tengas que hacerlo».

Comparó esta situación con el divorcio: «La gente se puede divorciar pero no lo hace». Repreguntado nuevamente por las concentraciones o los partidos de fútbol en el Wanda Metropolitano, Simón dijo que «a mi me da igual que sea el Wanda Metropolitano o las manifestaciones del 8-M», para luego añadir: «Lo cierto es que no me da igual, hay cosas que tienen más sentido que otras».

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad ha facilitado los datos de la pandemia correspondientes al pasado fin de semana y ha notificado este lunes 11.958 contagios y 298 muertes más por coronavirus. Se trata de los datos facilitados por las comunidades desde el pasado viernes.

«La evolución va suavizando la tendencia descendente que veníamos observando durante las últimas semanas; de hecho, desde el viernes a hoy continúa descendiendo oeri a un ritmo muy lento; no va igual en todas las comunidades, pero la velocidad de ascenso se va suavizando en todo el territorio», ha declarado en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

La incidencia acumulada en los últimos 14 días ha bajado a 142,24 (el viernes pasado estaba en 149,23). «Hay comunidades por debajo de los 50 y otras por encima de los 400. Es cierto que las dos ciudades con más incidencia son Ceuta y Melilla, cuyo impacto en la media nacional es pequeña», explicó el epidemiólogo.

Simón añadió que era poco probable que «las comunicades inicien incrementos importantes en los próximos días, aunque sí es esperable que haya pequeñas ondulaciones».

«La situación es de transmisión más controlada, pero con riesgo de que se incremente, por lo que las medidas deben aplicarse con mucho celo; sobre todo las medidas de protección personal, y especialmente en zonas donde se relajen medidas».

En cuanto a la ocupación de la UCI, aseguró Simón que «seguimos desciendiendo; tenemos una ocupación del 24,3; es decir, uno de cada cuatro pacientes en las UCI es un paciente Covid; también a medida que se baja la tensión se reducen camas, y eso es un proceso habitual, pero sí vemos el número de casos ingresados y de altas, en principio, vamos teniendo cada vez más altas comparado con el número de ingresos».

El número de fallecidos sigue «siendo un número importante, pero también es cierto que está bajando». Agregó que «este indicador se observa con retraso respecto a otros indicadores. El objetivo es seguir descendiendo en la incidencia y, como mínimo, que no aumenten los ingresos. Y eso no lo conseguiremos si no aplicamos bien las medidas de protección personal».

Simón alertó de países como Italia o Francia, «que no han bajado los casos, y esto obviamente no es la evolución que nos viene bien a ninguno, porque implica que el riesgo de volver a tener casos asociados porque la transmisión llegue a nuestro país sigue existiendo».