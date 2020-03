Fernando Simón reaparece por videoconferencia tras dar positivo por Covid-19: «Me ha venido bien dormir» «Tengo que mantener la cuarentena en mi casa, estoy en la habitación y no salgo de ella pero me encuentro bien ahora mismo», ha dicho el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) quien está siendo sustituido por María José Sierra, jefa de área del CCAES.

Este miércoles, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha reaparecido sorpresivamente en la rueda de prensa del Comité de Gestión Ténica del coronavirus tras conocerse ayer que ha dado positivo por coronavirus.

María José Sierra, jefa de área del CCAES intervino ayer en sustitución de Simón y fue ella quien informó del positivo de Simón tras presentar un pico de fiebre el domingo.

Simón dijo que dormir le ha sentado bien. "Tengo que mantener la cuarentena en mi casa, estoy en la habitación y no salgo de ella pero me encuentro bien ahora mismo", ha dicho. Sierra ya sustituyó el pasado 21 de marzo a Simón, cuando el experto presentó síntomas de la enfermedad (fundamentalmente tos) y fue sometido a la prueba, que dio negativo. Un día después Simón reapareció en la comparecencia en La Moncloa y pidió disculpas por haberse hecho el test antes que los demás. También aclaró que ser una de las personas que más contacto social tenía en España en esos momentos.

"Las tendencias se mantienen"

Preguntado por los datos de este miércoles, Simón ha dicho que "la interpretación es que hemos pasado un fin de semana y sabemos que la notificación suele estar por debajo de lo real; entendemos que esos descensos tan acusados referentes a sábado y domingo no serían tan acusados pero las tendencias se mantienen. De hecho, los datos nos indican que desde el día 24, 25, 26 estamos teniendo cambios en la tendencia y que las medidas están teniendo el efecto deseado por lo que no tendría sentido aumentar las medidas. no podemos pretender medidas nuevas sin saber el impacto de lo que implementamos, esto no es una carrera a ver quien se le ocurren medidas nuevas"