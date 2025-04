Fernando Simón da positivo por coronavirus en una primera prueba

Fernando Simón no ha participado esta mañana en la reunión del Comité de Gestión Técnico del coronavirus que lleva más de dos semanas reuniéndose a diario en La Moncloa. Y no lo hace porque según ha informado La Moncloa «espera datos de confirmación de su posible positivo , detectado anoche».

Ya hace algo más de una semana Simón tuvo que ausentarse de esta reunión por no encontrarse en buenas condiciones y presentar sintomatología. Pero en esa ocasión las pruebas dieron negativo. Ha sido sustituido en la reunión por la doctora María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. «Presentó ayer un poco de fiebre y está haciendo aislamiento domiciliario», ha confirmado la doctora Sierra al comienzo de la rueda de prensa.

Simón ya es la segunda pieza de este equipo integrado por cinco personas que cae infectado. El director adjunto operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña , ya tuvo que ser sustituido la semana pasada tras dar positivo por coronavirus.

Simón es sin duda una de las personas más mediáticas durante estos días. Sus apariciones diarias para informar sobre la evolución del coronavirus en Espa ña son seguidas por millones de ciudadanos. Soin embargo, no es la primera vez que al director del Centro de Alertas y Emergencias sanitarias le toca exponerse públicamente. Como contaba Nuria Ramírez de Castro, Simón se convirtió en estrella mediática el 6 de octubre de 2014 , cuando la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, anunció que se había producido en Madrid el primer contagio de ébola fuera de África.

Al frente de la crisis del ébola se puso como portavoz a Simón, un médico, un desconocido para la opinión pública pero técnicamente irreprochable por ser una referencia en emergencias sanitarias. Epidemiólogo, estaba al frente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad y ya le había tocado lidiar años antes con la alerta de la gripe A. Aunque hasta que no surgió la crisis del ébola nunca había tenido protagonismo mediático. «Fernando Simón fue el gran descubrimiento de la crisis de ébola» , contaba a ABC un antiguo cargo del Ministerio que apostó por él como portavoz. «Es muy riguroso, templado, disciplinado, no se deja llevar por la presión y comunica muy bien. Tampoco le importa el color político del Gobierno, él trabaja bien con quien esté, siempre que se escuchen argumentos científicos. Su equipo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias le quiere un montón. Yo también me sentí muy cómodo trabajando con él, probablemente con el que mejor lo he hecho», confiesa. Lo cuenta aquí Nuria Ramirez de Castro .

La Moncloa, foco de contagio

La Moncloa se ha convertido en un foco de contagio. Varios escoltas y conductores dieron positivo. Y con la vicepresidenta Carmen Calvo ya son tres los miembros del Gobierno infectados. Además de la mujer del presidente, Begoña Gómez . Ya se anunció la semana pasada que se ha tenido que proceder a la desinfección de algunas estancias del complejo y a varios coches oficiales. Las personas que todavía siguen en el complejo refieren que el personal se ha reducido al mínimo.

No obstante, desde La Moncloa hace días explicaron que estos positivos no implican que haya que realizar un nuevo test al presidente ni a los cuatro ministros que se sientan cada mañana junto al Comité Técnico.

«Se han mantenido las normas de distanciamiento y se siguen las recomendaciones sanitarias.

Cuando las personas se encuentran bien, no hay por qué hacer nuevos test», explicaron en La Moncloa cuando este periódico preguntó si el positivo de Ceña obligaba a nuevas pruebas al vicepresidente del Gobierno.