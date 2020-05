Fernando Simón: «No creo que podamos atribuir a las manifestaciones en momentos preepidémicos un impacto muy grande sin valorar otras variables»

Actualizado: 14/05/2020 12:33h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, valoró el pequeño repunte de fallecidos en España por el coronavirus, que sumaron en las últimas 24 horas 217, y con 506 positivos nuevos.

«Son ligeramente superiores, un pequeño repunte, estudiamos si es una variabilidad o si tiene algún aspecto más de fondo. Nos mantenemos en esas cifras de 200 y hoy ha habido un pequeño repunte, que se debe a una Comunidad Autónoma que ha hecho una notificación, pero tenemos que comprobar si es un poco por retraso. Son un poco extraños, pero si no tenemos más información hay que tener prudencia. Sobre todo porque todas las Comunidades tienen una evolución coherente y a la baja, que nos permite pensar que seguimos en una línea favorable»

«Hemos hecho análisis por edades para valorar si se incrementaba el número de contagiados de personas menores de 10 años. Ese incremento de casos es proporcional a todos los grupos de edad. No vienen con los datos agregados, sino por las fichas epidemiológica, pero se han recibido continuamente y todos han subido en la misma proporción. Por eso no parece que sean significativos con las medidas de salida. Pero sí que tenemos que tener mucho cuidado sobre todo ahora que empezamos en muchos territorios la fase 1 y la fase 2. De ahí que tenemos que ser más exigentes con reforzar la Atención Primaria para detectar los nuevos casos y evitar rebrotes».

Con respecto a los datos de las pruebas nacionales de seroprevalencia, que ha indicado que un 5 % de población ha superado el coronavirus. «Los resultados finales tardarán unos días por el análisis de los datos, pero estos son suficientemente sólidos para valorar cómo podemos estructurar la respuesta y la evolución en las siguientes fases. Los datos no nos sorprenden. Las estimaciones ya se habían hecho con la idea de que el resultado sería de un 5%. Implica que tenemos un 95 % de personas a riesgo que no ha pasado la enfermedad y asumiendo que ese 5 % tienen onmunidad duradera. Los estudios indican que sí, pero no hay una certeza sólida. Esto significa que las medidas de la inmunidad de rebaño no se pueden dar como solución. Las medidas de confinamiento han resultado efectiva, pero sí que hay que tener mucha prudencia y tener la vigilancia extrema de nuevos casos que pueden ser detectados enseguida. Esto es ni malo ni bueno, es lo que ha pasado en España, y significa que la inmunidad de rebaño no puede ser utilizado como medida.

Hubiera tenido que haber muchísimos más casos. Hay un 10-12% de casos más de los que ha habido. Sabíamos que había mucho casos asintomáticos, y muchos que con síntomas no acudían al hospital. Y también que con la saturación de laboratorios no se llegaron a confirmar con test, pero sí con sospecha recluidos en casa. Los datos son los ue esperábamos. Con respecto a la movilidad no creemos que vaya a haber un riesgo ayor porque loe stamos haciendo con prudencia».

«Es más difícil el caso de los asintomáticos. Sabemos que una persona infectada tiene un periodo de incubación y luego desarrolla síntomas. Pero no hay ningún estudio de la capacidad de transmisión de los asintomáticos que no van a desarrollar ningún síntoma. No podemos cuantificarlo todavía».

¿Con estos datos tan bajos, es más fácil que haya un rebrote? «Aunque haya variabilidad entre comunidades autónomas no implica ninguna protección poblacional. Puede haber rebrotes en todas partes si no aplicamos las medidas que toda la población conoce perfectamente. Si tuviéramos toda la población inmunizada el rebrote sería imposible. Pero el rebrote no va a depender tanto de las personas que están supuestamente prtegida como por lo prudentes que seamos con nuestros contactos. Si seguimos esas medidas unas semanas más hasta que consigamos frenar todas las cadenasresiduales de transmisión, llegará un momento en el que no habrá rebrotes. Pero depende de todos. A partir de ahí serán peligrosos los casos importados. Vamos a ir pudiendo la desescalada en la medida que la población entiende cómo se pueden frenar las cadenas de transmisión. Depende de cómo todo los hagamos bien».

«Estamos haciendo muchos análisis pormenorizados con detalles de la evolución y la capacidad de las Comunidades. La Rioja son espectaculares no porque tienen más baja que otras regiones de alrededor. La diferencia no es tan alta. La Rioja es la mayor incidencia de toda España y que al mismo tiempo el número de personas infectadas menor que otros territorios indican que han detectado muchísimos de los casos que han tenido. A nivel nacional se han detectado, de media, unos 11-12 %; en La Rioja, más. Tuvieron una incidencia muy alta en un periodo concreto, hicieron un gran esfuerzo de diagnóstico. Y en cuanto hicieron el control tuvieron una bajada muy rápida. Hicieron un diagnóstico más rápido que otras comunidades que estuvieron saturadas. No solo ha pasado en La Rioja. Tenemos que valorar lo que han hecho muy bien las comunidades y queremos ver qué han hecho mejor en algunas para poder ayudar a mejorar en otros territorios».

«El 14 % en algunos territorios no es suficiente para evitar los rebrotes. Y las personas inmunoes no están distribuidas homogéneamente. Eso puede hacer que en algún punto concreto pueda haber una inmunidad completa, pero no podemos plantear esto en ninguna provincia. A nivel de preparación y respuesta no deberíamos ni pensar en esa opción».

«La explosión de incidencia de la pandemia varía con respecto a la movilidad. Algunas comunidades

¿Los datos de fallecidos es por las medidas de alivio? «Los fallecidos ahora mismo no se pueden asociar al cambio de fase de los territorios. Desde que aparecen los sítomas hasta el fallecimieno pasan etre 7 y 17 días. Todo el proceso que se inició este lunes pasado no está asociado a este número de fallecidos, sino a los que estaban en UCI desde hacía ya días. Veremos qué pasa sobre todo al final de la siguiente semana. Si hemos tenido un repunte, que el periodista lo ha identificado con esa Comunidad, Cataluña, responde a que llegan los datos a final del día, y hay que verificar cada dato para ver si son casos nuevos, o si alguna zona concreta ha tenido algún problema hace 14 días. El 60% de los 217 es de Cataluña es complicado saber con qué tiene relación. Pueden ser también problemas de notificación. Y en función de ello tenemos que actuar».

Y con respecto a las manifestaciones: «Hay que valorar con mucho cuidado las manifestaciones. No creo que podamos atribuir a las manifestaciones un impacto muy grande en momentos preepidémicos sin valorar otras variables. Es distinto a los momentos de pico porque esas concentraciones sí pueden suponer un riesgo. En zonas sin movimientos masivos, como metros, no existen tantos riesgos. Es cierto que hay gente junta, pero es con los de su entorno. Y hay que valorar el tiempo de contacto real. Son decisiones que se tienen que ponderar con otras variables, y con la situación epidémica en cada momento».