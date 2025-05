Fernando Simón entona el mea culpa tras las imágenes del sábado: «No he sabido comunicar bien» El epidemiólogo cree que ya no se puede decartar la llegada de una cuarta ola, y que veremos los efectos en 10 días

«Seguimos teniendo coronavirus. Sigue habiendo mucho coronavirus en España, y a buen entendedor…». El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón , ha sido el primer responsable público en asumir parte de la culpa de las imágenes que el pasado sábado se repitieron por toda España, en las que los más jóvenes celebraban el fin del estado de alarma. Con una incidencia acumulada de 189 casos en los últimos 14 días, Simón ha cambiado el optimismo por la decepción y la incertidumbre sobre qué pasará en los próximos días.

«Lo que podemos esperar ya no lo sabemos. Hasta hace dos días podíamos intuir una tendencia descendente. Hubiera dicho que teníamos por delante una oportunidad importante para no sufrir una cuarta ola , ero ahora mismo no lo sé. Ni yo, ni nadie en España sabe qué pasará en los próximos días, ni cuántas personas van a ingresar más en las UCI ni cuántos más van a morir», ha dicho Simón en la rueda de prensa de este lunes.

Fernando Simón en la rueda de prensa de este lunes Efe

«No estoy enfadado, estoy decepcionado, mucho, y quizá conmigo mismo », ha incidido. En opinión del epidemiólogo, desde su atril debería haber podido transmitir mejor el mensaje de que la pandemia no está controlada. «No lo he transmitido bien ni a la población, ni a los medios de comunicación, ni a los políticos», ha dicho en una intervención en la que también ha reprochado que algunos medios de comunicación instauraran un contador con las horas que quedaban para que finalizara el estado de alarma. «El final del estado de alarma no era el fin del coronavirus, no era el fin de los riesgos. Probablemente parte del problema de que se haya percibido de otra manera es mío», ha apuntado.

En este sentido, Simón espera que el efecto de las celebraciones del sábado sea «el menor posible» , aunque de momento «eso no lo podemos valorar». Sí que ha pedido responsabilidad quien se echó a la calle, para que estos días «sean conscientes de que tienen que pasar por un periodo de controlar mucho cómo se junta, con quién y que se apliquen las mejores medidas posibles».

Pese a las imágenes, el epidemiólogo ha defendido que «con el nivel de vacunación y la responsabilidad individual, las medidas para controlar la pandemia son suficientes. Pero recordemos que, de momento, la vacuna no está recomendada para los menores de 16 años. Tenemos herramientas tras el estado de alarma, son suficientes». Además, ha adelantado que «es posible que en pocas semanas podamos plantear la vacunación de los menores de 16, pero la vacunación será progresiva», por lo que continúa pidiendo precaución hasta que más grupos poblacionales hayan recibido la inyección.

Este lunes el Ministerio de Sanidad ha añadido a sus estadísticas oficiales 13.984 nuevos casos de coronavirus . La incidencia ha descendido casi diez puntos desde el viernes, y se han agregado 103 muertes. En esta jornada ha descendido la incidencia acumulada por primera vez desde el 3 de marzo en todas las comunidades autónomas, aunque la cifra varía notablemente entre ellas: la de País Vasco, a la cabeza, se sitúa en 401,26 y la de Ceuta, que registra la menor tasa, en 53.