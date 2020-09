El feminismo celebra que se investigue a Valdés por violencia de género, pero no condena el silencio del Gobierno El hecho de que el magistrado del Tribunal Constitucional continúe ejerciendo como tal «no parece lo más adecuado», considera Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto una causa penal al magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés, detenido el pasado 11 de agosto después de que unos testigos alertaran de una fuerte discusión entre Valdés y su esposa. El Supremo aprecia indicios de la comisión de un delito de maltrato del magistrado -designado a propuesta del PSOE y que continúa en su cargo- a su mujer. Sin embargo, durante este mes no han sido muchas las voces que se han escuchado sobre el caso. Entre las ausencias destaca la de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Tampoco desde las asociaciones feministas se ha hecho especial hincapié en este caso. Celebran, no obstante, que el Tribunal Supremo lo investigue para determinar si se trata de un caso de violencia de género. «Es una buena noticia porque aunque sea un magistrado del Tribunal Constitucional se le aplica la ley igual que al resto de los españoles. Así que se le debe realizar la investigación y si hay violencia de género que sufra las consecuencias», afirma Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas.

Que siga ejerciendo como magistrado del Constitucional, considera Besteiro, no es más que una muestra de que la presunción de inocencia «rige para todos», aunque reconoce que «no parece lo más adecuado». «Habrá que ver qué determina la justicia, pero deben adoptarse las mismas medidas que con el resto de los ciudadanos». En este caso, cree, «se ha pasado muy de puntillas», quizás por su condición de magistrado. «Con cualquier otro personaje público en otro ámbito inmediatamente se habrían empezado a escuchar voces exigiendo la investigación», reflexiona, algo que en este caso no ha ocurrido.

No considera que haya habido ningún privilegio Ángeles Álvarez, fundadora de la ONG Enclave Feminista y exdiputada del PSOE, que asegura que si hasta ahora no ha habido pronunciamientos por parte del Gobierno es porque se estaba esperando la respuesta del Tribunal. «No hay ningún privilegio vinculado al hecho de la violencia», remarca, aunque pone en duda dónde deben situarse los límites del aforamiento: «Lo que cabe es plantearse si los asuntos que tienen que ver con la vida privada son objeto de aforamiento o no. Nosotras pensamos que no deberían, sin poner en cuestión el aforamiento para los asuntos que tienen que ver con su profesión».

En cualquier caso, considera Álvarez, que se investigue es una buena noticia. «Todo lo que sea abrir la puerta a investigar posibles malos tratos siempre es bienvenido», asegura. Así lo cree también Gregorio Gómez Mata, secretario de la Asociación ALMA, contra la violencia de género, que afirma que «ya era hora» de que se investigara a Valdés, aunque en su caso sí que piensa que ha habido ciertos privilegios por tratarse de un magistrado del Constitucional.

Sin embargo, no cree que esta concesión responda a motivos políticos. «No creo que haya nada político. Espero creer que no es el motivo. Es un caso más entre los miles de casos que hay en España todos los dias», reflexiona, del mismo modo que justifica que si el Gobierno no se ha justificado responde a que «pocas veces se manifiestan los políticos ante las denuncias diarias que hay» .