Dos semanas antes de ganar el Nobel, David Julius y Ardem Patapoutian recibieron en Bilbao el Premio Fronteras del Conocimiento en Biomedicina de la Fundación BBVA. Un galardón al que les nominé desde el Instituto de Neurociencias de Alicante, por el hallazgo fundamental que ahora ... les ha llevado al reconocimiento del jurado en Estocolmo: el descubrimiento de los sensores moleculares para la temperatura y el tacto . Estas moléculas recubren las terminales nerviosas de nuestra piel y otros tejidos, como el ojo, y nos permiten detectar los cambios de temperatura y los estímulos mecánicos, fundamentales para las sensaciones térmicas, del tacto y del dolor.

A finales de los 90, David Julius se embarca en un proyecto singular: la identificación del receptor de capsaicina , sustancia que produce la sensación picante de los pimientos chile. Utilizando una técnica molecular, Julius y colaboradores identifican una proteína bautizada como TRPV1, que se activa por capsaicina y por calor y que se expresa en las terminales nerviosas. Una estrategia similar, utilizando el mentol, componente de la menta y que asociamos al frescor, les permitió identificar el receptor responsable de la detección del frío.

Ardem Patapoutian, trabajando en el Instituto Scripps, en San Diego, utiliza otra estrategia ingeniosa para identificar los sensores de fuerzas mecánicas . Diseñan distintos RNA de interferencia, una herramienta que permite anular de manera selectiva la expresión de proteínas individuales. Tras evaluar 72 candidatos que resultaron fallidos, el número 73 produjo un efecto espectacular, ya que lograba eliminar la respuesta mecánica en la célula.

Se premia lo que solemos llamar ciencia básica. Aunque la relevancia médica de estos hallazgos es indudable, este conocimiento no ha cristalizado todavía en nuevos analgésicos de uso común . La aprobación de fármacos es un proceso lento y costoso: antes de demostrar su eficacia es necesario descartar posibles efectos secundarios. Estos receptores se estudian en muchos laboratorios de todo el mundo, también en España, para desarrollar nuevos fármacos y sus posibles aplicaciones.

En 2008 organicé con David Julius un curso sobre esta temática en Baeza. Recuerdo que los organizadores me pidieron que intentase traer un Premio Nobel, porque daba prestigio. Con arrojo juvenil les dije que no se preocupasen, que pronto alguno de los ponentes se llevaría el Nobel. Me satisface enormemente el no haberme equivocado.

*Félix Viana es investigador del Instituto de Neurociencias de Alicante-CSIC