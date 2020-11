Feijóo, asesorado por el comité de expertos de la Xunta, abre el debate en España: «¿Suman los niños o no?» Galicia ha propuesto que los menores (sin una edad fijada todavía, aunque cita los 10 años) no deben contar para el límite de las reuniones familiares. Alemania resolvió el asunto poniendo el listón en los 14 años

Galicia ha abierto el debate, que lleva instalado varios días en las conversaciones de los epidemiólogos. David Gómez informó ayer desde Santiago de que el Comité de Expertos que asesora a la Xunta proponía que los niños no contabilizasen en la suma de miembros en la mesa de Nochebuena o Nochevieja. No especificó edad, y al ser preguntado por ABC por la edad concreta de esos niños, miembros del Comité señalaron que aún están estudiándolo.En una entrevista este jueves, Alberto Núñez Feijóo se ha inclinado por los 10 años. En Alemania, ese debate científico se resolvió poniendo el listón en los 14 años.

Ahora mismo, la pregunta que subyace, a la espera de lo que digan los científicos y expertos en nuestro país, es... ¿mejor limitar a 6 personas o mejor limitar los núcleos familiares o burbujas que se juntan?

Los epidemiólogos, como Joan Caylà, tienen claro el resultado: no se pueden juntar más de dos núcleos, es lo ideal. Y tampoco es bueno que los núcleos se hayan juntado con otro el día 24, uno diferente el día 25, otro el día 1 y el 6 de enero, por Reyes, con otro. Las familias han de agruparse y resumirse, dicen, este año. Por eso, para los miembros de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) consultados, como el propio Caylà ha dicho hoy en ABC, no tiene tanto sentido poner un máximo de personas como de núcleos familiares de convivientes. Habrá casas en las que haya siete miembros convivientes y no van a dejar uno solo.

Para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no obstante, «poner el límite a seis personas no es un capricho», dijo ayer en un acto en Palma de Mallorca.

El hecho es que Alberto Núñez Feijóo ha colocado otra nueva variable en el debate sobre las restricciones del coronavirus y las reuniones familiares, que tanto preocupa estos días a los españoles. El borrador planteado por Sanidad y que aún debe debatirse en el Interterritorial de la semana próxima fija en seis personas el límite, pero Cataluña, Navarra, Murcia y Madrid han pedido que se amplie a diez en las fechas más señaladas como Nochebuena y Nochevieja.

En las familias, sobre todo pensando en las más numerosas, los niños deberían computar de manera diferente en el recuento final para establecer el límite o se verán «dislocadas» por la situación. «Los niños de menos de 10 años son, probablemente, personas que tienen un riesgo de infección mínimo. Y, por tanto, un niño no puede ser considerado como un adulto», ha dicho este jueves Feijóo en Cadena SER. Feijóo es partidario de medidas consensuadas a nivel nacional , aunque luego cada comunidad lo adapte a su situación epidemiológica. Afirma también que es tiempo de reflexión y plantea otro debate: «¿Seis, 10, 12? Es más peligroso que se unan dos miembros de tres familias cada una, que serían seis personas, a que se reúnen dos familias de seis miembros cada una, que serían 12 personas. Por lo tanto, la burbuja familiar es muy importante para tener en cuenta», ha repetido el mandatario gallego las palabras de su comité asesor.

En Alemania el debate se ha resuelto con un consenso entre los «Bundesländer»: se permiten reuniones de hasta 10 personas, pero los niños con menos de 14 años se excluyen del cómputo final.