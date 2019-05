Las familias ganan terreno en las misiones Uno de cada diez misioneros ya son laicos. En los últimos años, el número de familias y jóvenes ha aumentado un tres por ciento

Seguir Laura Daniele @laurasdaniele Madrid Actualizado: 05/05/2019 01:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas España sí es un país de católicos

Prácticamente uno de cada diez misioneros españoles ya son laicos. La proporción de jóvenes, familias y matrimonios que han optado por salir de nuestras fronteras para evangelizar ha aumentado un 3,3 por ciento en los últimos cinco años. Según los datos facilitados por las Obras Misionales Pontificias (OMP) de España, de los 12.000 misioneros que tiene nuestro país distribuidos por los puntos más recónditos del planeta, 815 son laicos. De ellos, 184 son matrimonios.

El número de laicos y familias puede ser significativamente mayor si se tiene en cuenta que muchos de ellos no comunican sus datos a las Obras Misionales Pontificias cuando salen al extranjero. Un gran porcentaje pertenece al Camino Neocatecumenal, una realidad eclesial de gran vitalidad surgida en España en la década de los 60 de la mano de Kiko Argüello. Este movimiento es el que más familias aporta actualmente a la misión. A día de hoy se estima que unos 502 matrimonios se encuentran junto a sus hijos fuera de España.

Pero no es la única. Más de 30 asociaciones y otros tantos movimientos cuentan con misioneros laicos y buen número de familias que pasan largas temporadas de su vida (más de un año) en territorios descristianizados de Europa, Asia o América. Entre ellos, se encuentran los Combonianos, los Seglares Vicencianos, los Focolares, la Obra de Cooperación Apostólica Seglar Hispanoamericana ( OCSHA) y otras tantas.

«No son el banquillo de reserva»

«Estamos viviendo una novedad porque hasta hace unos años no se veía a los seglares como una posibilidad en las misiones», comenta el director de las Obras Misionales Pontificias, José María Calderón. Para este sacerdote, delegado espiscopal de misiones en la archidiócesis de Madrid, los laicos «no son el banquillo de reserva de la Iglesia sino que van a la misión porque han recibido una vocación. No suplantan a los sacerdotes», afirma.

Algunas instituciones eclesiales han tomado la iniciativa para adaptar sus cursos de formación a esta nueva realidad que está surgiendo en los territorios de misión. La Escuela de Formación Misionera La Salle ha adaptado su programa de tres meses de duración a módulos que se pueden cursar en una, dos o tres semanas. El próximo paso será ofrecerlo on-line. «Este centro fue pensado para religiosos pero ahora no hay. Los laicos es uno de los campos que ofrece más posiblidades de cara al futuro», explica su coordinador Felipe García. De hecho, los seglares ya representan el 20 por ciento de su alumnado.

Para Lola Golmayo, presidenta de la Coordinadora de Asociaciones de Laicos Misioneros (CALM), la razón de este florecimiento no está en la escasez de vocaciones religiosas o sacerdotales. «Eso pasa aquí en Europa pero en otras partes del mundo hay muchas vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa –señala esta doctora en Ciencias Físicas–. El laico, por su bautismo, está llamado a implicarse en la Iglesia. La misión es un derecho del laico y creo que con el tiempo se va descubriendo la belleza de compartir la fe con otras culturas».

Más dificultades

Las famillias y los laicos en general tienen más dificultades que los religiosos para seguir su vocación misionera. «Aunque se intenta que todos cuenten con aportaciones a la Seguridad Social mientras están fuera, es cierto que los matrimonios dejan una serie de seguridades, como su trabajo», comenta Golmayo.

En el caso de las familias, la vocación misionera no está exenta de interrogantes, ya que puede darse el caso de que la vocación de los padres no sea compartida por los hijos. Las familias misioneras consultadas reconocen que su opción de vida «puede tildarse como de una locura» pero todas han llegado a la misión «con buenas dosis de sentido común» y han conseguido conjugar bien los intereses de todos los miembros de la familia y no solo los del matrimonio.

Francisco e Isabel (con la cruz) en un parque de Oradea rezando laudes - ABC «Se necesitan familias que den su testimonio» Francisco e Isabel pertenecen al Camino Neocatecumenal y crecieron en la misión. Entre los 11 y los 22 años, Francisco vivió en una villa miseria en Buenos Aires, mientras que Isabel creció en el barrio neoyorkino del Bronx. Ellos se conocieron en Madrid, se casaron y partieron hace tres años a Oradea (Rumania) con sus dos hijas. Ahora tienen cinco. El último es Santiago, que nació hace seis meses. Ambos dejaron sus trabajos. Él, como consultor financiero en un banco y ella como profesora en un colegio. «Cuando te das cuenta de que el Señor es lo mejor de tu vida, no puedes quedarte parado. Eso es lo que te mueve a la misión», apunta. En Rumania, Francisco e Isabel -junto a otras familias, un sacerdote y un seminarista- están al frente de la «misión ad gentes». «La gente no quiere ir a la Iglesia ni oír hablar de los curas. Nosotros acercamos a la gente a nuestra casa, hablamos con ellos y de a poco los vamos acercando a la Iglesia. Todo a cuentagotas. Cuando ya tienes un grupo les damos catequesis para darles a conocer a Jesús», explica. Para poder seguir en la misión, este economista de 33 años tuvo que aprender el idioma y conseguir un nuevo trabajo. «Económicamente es muy complicado. En Madrid estábamos mucho mejor pero la experiencia es un regalo y estoy superagradecido de haber podido vivir esto», afirma. Francisco tiene claro que los sacerdotes y religiosos son muy necesarios en la misión, pero la familia también tiene mucho que aportar. «Son realidades diferentes y la variedad es lo mejor. Una familia cristiana da mucho testimonio. Necesitamos familias cristianas que den su testimonio».

Ana y Antonio junto a sus tres hijos en Ecuador donde se encuentran de misión - ABC

Cuando Ana y Antonio se casaron en lugar de ir de luna de miel se fueron de misión a Ecuador. Allí adoptaron a sus tres hijos que ahora son adolescentes. Desde entonces sus vidas se han repartido entre España y Ecuador. Desde hace varios años residen en Manta, una ciudad de la costa ecuatoriana. Allí trabajan para poner en marcha las Cáritas de las 18 parroquias que hay en la zona. Viven prácticamente de la providencia», ya que sus gastos son cubiertos por las donaciones de la gente. «Nosotros no pusimos condiciones económicas para venir aquí pero nunca nos ha faltado nada», comenta Antonio. Su casa está en la parroquia y la diócesis se bace cargo de los gastos de agua y luz. «Aquí vivimos con menos y de otra manera. Cuando se nos pegan las cosas perdemos la libertad y la capacidad de servicio», apunta. Ana y Antonio, que pertenecen a la Obra de Cooperación Apostólica Seglar Hispanoamericana (OCASHA), se consideran muy afortunados porque sus hijos les acompañan en esta aventura. «Ellos se han ido adaptando a esta realidad. Creemos que es la mejor herencia que podemos dejarles. Los valores que les transmitimos con nuestra vida puede sembrar algo bueno en ellos». afirma Ana. Para este matrimonio que dejó familia y trabajo en España el papel del laico en la misión es fundamental. «Cuando te ven como una familia, la gente se te acerca más porque se establece una relación de tú a tú. Podemos compartir más», señala. Antonio está convencido de que «llevar ojeras porque el niño ha dormido mal por la noche» permite hacer muchos amigos y hace que la gente te mire de igual a igual. «Ese testimonio es muy importante porque al ver cómo vivimos la gente se plantea que ellos también pueden ponerse al servicio de los demás».

Teresa con su hijo Aarón en Madrid - Isabel Permuy