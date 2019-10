Una familia en Holanda vive nueve años oculta en sótano esperando el «fin del mundo»

Un hombre de 58 años y sus seis hijos vivieron en el sótano de una granja de un pueblo del norte de Holanda durante nueve años «esperando el fin del mundo», según confirmó a Efe este martes la Policía holandesa.

En un mensaje de Twitter, la Policía de la provincia de Drenthe explicó que «una persona», el hijo mayor de la familia, que tiene 25 años, «denunció ayer que estaba preocupado por las condiciones en las que vivía una familia en una casa» de la aldea de Ruinerwold porque «estarían ocultos en un espacio cerrado».

