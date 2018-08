Expulsan a una joven de un centro comercial por llevar unos pantalones «demasiado cortos» La chica ha contado los hechos en sus redes sociales y ha expresado que se sintió «literalmente acosada»

La historia que ha compartido Gabrielle Gibson en Facebook no ha dejado indiferente a nadie. Esta joven residente en Alabama, Estados Unidos, fue expulsada de un centro comercial de la ciudad por llevar unos pantalones «demasiado cortos».

Contó lo ocurrido en redes sociales porque necesitaba desahogarse y evitar que alguien más tuviera que pasar por la misma situación. Se sintió «literalmente acosada» porque «esos hombres adultos la echaron al no poder contenerse a sí mismos», cuenta en su perfil.

Los hechos sucedieron cuando ella estaba tranquilamente paseando por los comercios y un encargado de seguridad le dijo que «le había visto las nalgas y que era un problema». La joven no dudó en responderle, «Una idea, ¿qué tal si no me miras el culo?».

Gibson añade que bajo su criterio, los vigilantes se comportaron de una manera «grosera y poco profesional» y llegaron a amenazarle con avisar a la policía si no se iba del establecimiento. Ella intentó explicarles que «tiene muslos grandes, por lo que no puede evitar que los pantalones se le suban un poco», y que «hacía demasiado calor para ponerse unos pantalones largos».

«Por lo que he podido ver hoy todo el mundo iba en pantalones cortos. Es agosto y hace casi 38ºC fuera», continuó. Para Gibson el incidente «ha supuesto un disgusto, porque ella sólo quería pasear y ha pedido que, quien quiera, comparta su historia».

La protagonista ofreció una entrevista posterior a «The Mirror» en la que aseguró que «no quiere que nadie tenga que sentirse así nunca». «Cuando salí de casa me sentía guapa y feliz conmigo misma, pero que hombres adultos me atacaran por lo que llevaba puesto cuando sólo quiero mirar y comprar cosas fue excesivo», señaló al medio.