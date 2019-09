Una explosión provoca un incendio en el único laboratorio ruso que alberga el virus del ébola y la viruela Las autoridades insisten en que la sala donde ocurrió no contenía sustancias biopeligrosas

Una explosión provocó un incendio en el laboratorio ruso que alberga el virus del ébola y la viruela. El Centro de Investigación de Virología y Biotecnología (Vector) de Rusia sufrió una explosión que provocó un incendio este lunes. Un trabajador sufrió quemaduras y los cristales del edificio estallaron.

El centro se dedica al desarrollo de vacunas y medicamentos y retiene en su interior muestras vivas del virus del ébola, la viruela. Las autoridades rusas han querido controlar la alarme producida tras el accidente insistiendo en que la sala donde ocurrió la explosión no contenía sustancias biopeligrosas y que no se causaron daños estructurales, informa The Guardian. Solo Vector y Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos en Atlanta contienen este tipo de pruebas.

Actualmente sólo se conservan muestras del viruela en un laboratorio del CDC en los Estados Unidos y en el laboratorio Vector de Koltsovo en Rusia #eldiabloenlaneverapic.twitter.com/7Gd3ea1dC3 — Catéter Doble Jota (@cateterdoblej) September 11, 2019

La explosión tuvo lugar durante las reparaciones de una sala de inspección sanitaria del quinto piso en el laboratorio. Vector albergó la investigación de armas biológicas durante la era soviética y ahora es uno de los principales centros de investigación de enfermedades de Rusia.

En 2004, un investigador murió en el complejo de laboratorio después de pincharse accidentalmente con una aguja que portaba el virus Ébola.