La explosión de un laboratorio provoca una lluvia de semen de ganado

Un incendio en un laboratorio de genética en Yarram (Australia) ha destrozado gran parte de las reservas que contenían semen de ganado. Las llamas calcinaron el edificio y cuando los bomberos llegaron para calmar el fuego se encontraron con una explosión que hacía que las muestras volaran por los aires.

«Se estaba expandiendo rápidamente. Las tapas de los cilindros criogénicos estaban saltando y los tubos volaban» comentó el comandante de la Autoridad de Bomberos del País, Chris Loeschenkohl a ABC News.

Los diez bomberos que formaban el equipo se protegieron antes de entrar al edificio, ya que también había otros tubos con líquidos inflamables almacenados dentro del mismo, «lo que podría haber provocado más explosiones», explicó.

