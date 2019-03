Los expertos proponen una moratoria de cinco años para la creación de más bebés genéticamente modificados El contenido ha sido publicado en la revista Nature, meses después de que nacieran los primeros niños editados genéticamente

¿Cómo evitar el nacimiento de nuevos bebés editados genéticamente, después de la indignación provocada por el caso de He Jiankui? Los especialistas abogan por una moratoria sobre las técnicas de modificación del genoma, las fuentes de cuestiones éticas vertiginosas y los debates interminables.

«Pedimos una moratoria global en todos los usos clínicos de la edición del genoma humano con fines reproductivos, es decir, para cambiar el ADN en el esperma, los óvulos o el embrión para crear bebés modificados genéticamente», escriben estos dieciocho investigadores líderes de siete países.

«La introducción de modificaciones genéticas (transmisibles de una generación a la siguiente) podría tener consecuencias permanentes y potencialmente dañinas para la especie humana», advierten, a medida que el progreso técnico va avanzando.

El contenido ha sido publicado en la revista Nature, meses después de que nacieran los primeros bebés editados genéticamente. He Jiankui ha sido excluido desde entonces de la comunidad científica mundial.

Entre los firmantes de esta carta se encuentra el francés Emmanuelle Charpentier, uno de los artífices de la revolucionaria técnica Crispr-Cas9, utilizada por He Jiankui.

«Moratoria no significa una prohibición permanente», dice el texto. Aboga por «más bien el establecimiento de un marco internacional donde las naciones, mientras conservan el derecho de tomar sus propias decisiones, se comprometen voluntariamente a aprobar el uso clínico de estas técnicas solo si se cumplen ciertas condiciones». Esta moratoria no se aplicaría a la edición genética realizada en un entorno de investigación, donde el propósito no es el nacimiento de un bebé.

El texto distingue entre «mejora genética», cuyo objetivo es producir seres humanos más resistentes a las enfermedades, más fuertes, más inteligentes o incluso con nuevas capacidades y «corrección genética», que evitaría una enfermedad debida a un gen preciso.

«Cualquier mejora genética sería injustificable hoy», dada la falta de conocimiento sobre sus consecuencias y las modificaciones involuntarias que podría provocar. «Tratar de remodelar la especie sobre la base del conocimiento actual sería arrogancia».

Por otro lado, «la cuestión de la corrección genética es más compleja», juzgan, proponiendo un mecanismo en varias etapas. Los países deben primero comprometerse a no permitir modificaciones genéticas con fines reproductivos durante un período de cinco años, para poder en ese tiempo llevar a cabo debates «científicos y éticos» y establecer «un marco internacional».

Después de este tiempo, los países podrían optar por permitir el uso de estas técnicas, pero solo para casos particulares, como cuando no hay otra forma de evitar una enfermedad genética. Se deberían cumplir además varias condiciones, entre las que se incluye dos años de diferencia entre el anuncio y el inicio del proceso para permitir un debate internacional.