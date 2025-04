Los expertos aconsejan la autorreclusión y actos al aire libre ante la segunda ola de Covid

La ciudadanía debe empezar a pensar en que a la triple regla de protección (mascarillas, distancia de seguridad y el uso de gel) hay que añadir una cuarta clave para combatir el segundo zarpazo que no está dejando la pandemia: el aire libre. ... «Hay que reducir al máximo el tiempo en interiores», según la viróloga e inmunóloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa Margarita del Val, que invita a trasladar las reuniones fuera de los hogares, con los encuentros navideños en el horizonte y el frío del invierno que va a recoger los actos sociales al interior de los locales.

Del Val abrió el debate al subrayar el pasado viernes que «los restaurantes y los bares son muy inseguros. Lo siento pero el virus es así», afirmó consciente del perjuicio a la economía que trasciende esas palabras. Del Val contradijo al epidemiólogo del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, quien pocas horas antes aseguró que «se puede ir a un restaurante cumpliendo una serie de normas» y que «no se ha acabado la vida», solo «hay que modificarla».

Las voces discordantes entre los expertos surgen en un momento de máxima debilidad para la pandemia en España. A finales de mes, predicen, se recombinarán los virus de la gripe y el SARS-CoV-2 y será muy difícil diferenciar uno de otro. De hecho, según la investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), lo más prudente sería el confinamiento preventivo y voluntario ahora para no tener que lamentar después.

Lo mismo recomiendan expertos como el profesor de Salud Pública y Medicina Preventiva Francisco Caamaño y el epidemiólogo Fernando García. Ambos apuntan en su diagnóstico que «la población no ha interiorizado la "nueva normalidad" y las autoridades sanitarias no han sabido adelantarse en la toma de decisiones».«En estas condiciones la incidencia es superior a la prevista. Creo que no volveremos a ver las cifras de UCI y muertos de abril porque buena parte de los más vulnerables se están autoconfinando, lo cuaacarreará consecuencias para su salud» y sus recursos, advierte el catedrático gallego, que no creía posible que la incidencia se disparase a los actuales 263 casos por 100.000 habitantes en esta segunda ola.

García abunda en que en la «relajación» de las medidas, sobre todo en los jóvenes, contribuyó «el propio lenguaje empleado por las autoridades»: « Cuando nos hablan de "nueva normalidad" transmiten que nos podemos olvidar del virus y recuperar la vida que teníamos antes de la pandemia». A su juicio, además, se produjo una «precipitación» en la desescalada tras el confinamiento, y tampoco «ha habido unos indicadores claros, consensuados y transparentes» para frenar el repunte de contagios que este país sufre desde el verano.

En la línea de estos especialistas caminan, precisamente, los llamamientos de las autoridades en Castilla y León y Navarra al autoencierro y a disfrutar del hogar durante el puente festivo, en un momento en que la pandemia se ha desbaratado en ambas regiones. La Comunidad foral comunicó ayer 546 positivos en 24 horas y estrena hoy nuevas restricciones.

Para Daniel López Acuña, exasesor de la Organización Mundial de la Salud, «en algunas regiones españolas hay que ir a fase 2 y en otras a fase 1 de la desescalada» , porque hay «excesiva permisividad de las interacciones sociales» y no se ha roto la cadena de transmisión con «aislamiento».