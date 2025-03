Menorca se queda sin cribado de cáncer de colon por falta de médicos

Todavía resuena la frase de Armengol diciendo que por cada médico que se iba de Baleares por la imposición del catalán llegaban ocho más, pero la realidad es que la escasez de facultativos no sólo perdura sino que se ha acentuado con la pandemia, y ... está generando inequidades en la asistencia sanitaria entre Islas. Si en Ibiza la atención oncológica se ha resentido con la mitad de plantilla vacante tras la marcha del jefe de servicio y otros profesionales en el último año, en Menorca resulta inviable poner en marcha el programa de cribado de cáncer de colon porque no hay digestólogos para afrontar el servicio.

Desde el 31 de marzo, el Servicio balear de Salud está enviando cartas a la población diana para someterse a este test, aunque, de momento, Menorca se queda fuera. Eso supone que unos 22.600 menorquines considerados en una edad de riesgo –de 50 a 69 años- están excluidos de esta prueba fundamental para la detección precoz de este tipo de cáncer y que podría detectar 47 diagnósticos de cáncer y 198 pólipos de alto riesgo en cada ronda.

Ante esta situación, la Asociación Española Contra el Cáncer en Menorca está recogiendo firmas para exigir al Govern balear la activación en Menorca de este programa para que se garantice el derecho de todos los ciudadanos a participar en este programa de prevención.

El cribado de cáncer de colon rectal lleva congelado en Baleares desde que se puso en marcha en 2015 en el hospital Can Misses de Ibiza, en el hospital Comarcal de Inca (Mallorca) y en el Mateu Orfila de Menorca, aunque tras el paro por la pandemia no se ha podido reactivar , lo que apenas cubría el 23% de la población diana. La falta de especialistas para hacer las colonoscopias preventivas, sumada a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, dejaron el Programa congelado hasta el pasado 31 de marzo cuando el Ejecutivo anunció que se extendería «a todos los hospitales públicos del archipiélago», menos el Mateu Orfila, lo que supone que alcanzará al 90% de la población.

Solo dos especialistas

Salud reconoce la falta de médicos y dice que el proceso de contratación de los dos digestólogos ya está en marcha y espera contar con ellos «lo más pronto posible» pero no da una fecha. Insiste en que el programa tiene dos años para enviar las cartas y hacer los cribados, y confía en que irá «relativamente rápido» en Menorca una vez encuentre a los dos médicos necesarios.

Pero en el hospital menorquín Mateu Orfila no son optimistas. Con la agenda llena y sólo dos especialistas, el jefe de la sección de Aparato Digestivo, el doctor Joan Gelabert, considera que « es una tomadura de pelo venderle a la población menorquina un programa de prevención cuando no tenemos ni siquiera la actividad asistencial diaria cubierta, con gente con sospecha de patología en espera».

Explica que si un ciudadano se somete a este test y sale positivo habría que hacerle una colonoscopia en un máximo de seis semanas, mientras hay pacientes con dolor abdominal o sangrado digestivo que actualmente esperan hasta tres meses .

Desde hace dos años, el área de Digestivo sufre un déficit de personal. En noviembre de 2020 se marchó un especialista y en julio del año pasado se jubiló otro. Sólo hay dos plazas cubiertas de una plantilla de cuatro , mientras el hospital mallorquín de Inca, con la misma población, tiene seis digestólogos, abunda Gelabert, que considera que las plantillas están mal dimensionadas y que no hay conciencia del problema en Menorca. «La cuestión es que aquí no hay una Conselleria de Salud, aquí hay cinco o seis gerencias de hospitales y cada una va por su cuenta», denuncia.

Hace poco, él y su otro compañero llegaron al límite y se negaron a hacer las 30 guardias al mes que asumían porque desde el verano cuando se jubiló su compañero. Esto forzó a Salud a enviar digestólogos desde Palma para hacer guardias y atender consultas los viernes y sábados, lo que ha aliviado la lista de espera. «La situación ahora es que se ha logrado el presupuesto para comprar material y el hospital cuenta con torres y tubos de endoscopia nuevos para hacer el screening, pero faltan médicos», denuncia Gelabert, que quiere tranquilizar a la población de la Isla porque aunque no tengan las plantillas cubiertas, gracias al esfuerzo del equipo, enfermeras y otras unidades consiguen sacar adelante el trabajo.

Nadie quiere ir a trabajar allí

El Sindicato Médico de Baleares explica que nadie quiere ir a trabajar allí porque no hay incentivos, el plus de insularidad es «ridículo» frente al de Canarias , el precio de la vivienda está disparado (más aún en verano) -lo que se come buena parte del salario- y la exigencia del nivel B1 de catalán actúa como una medida disuasoria.

Desde la AECC se han puesto manos a la obra para captar digestólogos en Menorca y han anunciado incentivos económicos y una acogida social. En concreto, se dará una bolsa económica de 3.000 euros a residentes en formación de 3º y 4º curso de Digestivo, afincados en Baleares, para que puedan asistir a congresos, jornadas y cursos de formación especializada ligados al programa de cribado.

También se quiere implantar un proceso de acogida a médicos especialistas de Aparato Digestivo procedentes de otras Comunidades Autónomas o de otros países para trabajar en el programa de cribado de cáncer de colon de Baleares y a los especialistas de Mallorca que se desplacen a trabajar en el programa en Menorca o Ibiza.

El doctor Gelabert aplaude la iniciativa pero cree que 3.000 euros no van a inclinar la balanza a los médicos para que vayan a Menorca. «Hay que seducir a los médicos con pluses, dando más puntos por estar en islas pequeñas, dar facilidades para el desplazamiento, que los residentes roten obligatoriamente en Menorca , lo que sea para que vengan...», propone el jefe de Digestivo, que critica que en vez de esto el IB-Salut está dando contratos a digestólogos de Mallorca con la excusa del cribado de cáncer de colon en Mallorca, lo que está haciendo más competencia a las islas pequeñas.

Para el jefe de servicio de Digestivo del Mateu Orfila « no se trata de ir buscando médicos sino de convencer a los que están en Baleares para que vayan a Menorca

La consellera de Salud, Patricia Gómez, reconoce que la prevención en el caso del cáncer colorrectal tiene todavía más importancia porque es el más frecuente en Baleares. Cada año se diagnostican unos 850 casos y mueren por esta enfermedad entre 300 y 400 personas.

Ciudadanos de segunda

MÉS per Menorca exige la recuperación del programa de cribado de cáncer de colon en el plazo máximo de un mes teniendo en cuenta que la primera fase son pruebas de laboratorio para las que no haría falta un especialista. También Ciudadanos pide la puesta en marcha «inmediata» y alerta de que se están «creando ciudadanos de primera y segunda según su residencia» .

El cribado de cáncer de colon es una prueba sencilla que consiste en hacer un test de sangre oculta en heces para detectar este cáncer en personas de entre 50 y 69 años. Si se halla a tiempo, es posible curar el 90% . El programa se desarrolla en colaboración con las farmacias, que serán las encargadas de entregar los colectores de las muestras a los ciudadanos. En los centros de salud se recogerán las muestras de los pacientes; y los hospitales serán los encargados de analizar las muestras y realizar las pruebas diagnósticas adicionales necesarias.

El presidente de la AECC, José Reyes, subraya la importancia de este programa, que permite incrementar el número de casos detectados en los primeros años de implantación, y disminuye la incidencia de mortalidad por cáncer de colon al cabo de siete u ocho años.