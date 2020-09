Una exconvicta dona un riñón para salvar la vida de un agente de Policía que la encarceló hace ocho años

La vida da muchas vueltas, incluso algunas que no te esperas. Es el caso de Jocelynn James y Terrel Potter, una exconvicta y un agente de Policía de Alabama (Estados Unidos), que han protagonizado una historia que se ha viralizado en redes sociales.

Todo comenzó hace menos de un año, según informa The New York Post. Durante una visita a su centro médico, el especialista advirtió al hombre de que su riñón estaba funcionando solo al 5% y que necesitaba un trasplante, pero para recibirlo debía esperar mínimo siete años.

Jocelynn James, una mujer que tuvo problemas con las drogas y que fue arrestada 16 veces entre el 2007 y 2012, una de ellas por Potter, cuenta que un día estaba navegando por Facebook en diciembre de 2019 cuando vio un mensaje del agente en el que pedía, de manera desesperada, un donante.

Recuperada de su adicción desde hace más de siete años, gracias a su paso por un centro de rehabilitación, decidió responder a la llamada al sentir que podía ser la encargada de salvar la vida del hombre.

«El Espíritu Santo me dijo: "Tienes el riñón de ese hombre". En ese momento supe que tenía su riñón», aseguró al medio.

