Europa suplica a los gobiernos que se coordinen para evitar el colapso sanitario

En las tres horas largas de reunión virtual de los jefes de Estado o de Gobierno europeos con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen , se ha constatado que la Unión Europea está a un paso de entrar en una situación ... gravísima. La jefa del Ejecutivo comunitario ha pedido a los países que se den prisa en coordinarse, cooperar e intercambiar información si no quieren ver colapsado el sistema de salud de algún país. Los líderes europeos han vuelto a las reuniones virtuales después de haber celebrado dos encuentros presenciales, en parte porque había regresado la preocupación después de que algunos presidentes se habían contagiado. Desde la semana pasada se empezó a considerar la situación de renunciar nuevamente a los viajes a Bruselas, ante la evidencia del empeoramiento de la progresión de las infecciones.

Los dirigentes europeos expusieron la situación en sus respectivos países ante la presidenta de la Comisión, a la que habían pedido que elaborase recomendaciones básicas porque, como dijo el presidente del Consejo Charles Michel , en caso de que no se actúe inmediatamente, «nuestro sistema de salud se colapsará».

Von der Leyen hizo un conjunto de recomendaciones basadas esencialmente en el aumento de la cooperación, ya sea sobre los datos estadísticos de la pandemia como entre los sistemas de análisis de los distintos comités científicos que asesoran a casi todos los gobiernos. Esa información puede ser esencial para preparar con antelación y acelerar las operaciones de traslado de enfermos desde países donde las unidades de cuidados intensivos se han saturado hacia aquellos países en los que haya más disponibilidad de plazas. Alemania fue uno de los países que acogió a enfermos traídos desde Francia, porque tenían más disponibilidad de camas en la primera oleada. Ayer, después de la reunión, Angela Merkel dijo que las plantas de cuidados intensivos en su país «van a estar saturados en cosa de semanas» y describió la situación de la sanidad alemana como «dramática».

Sucede lo mismo con los sistemas de registro de pasajeros o de seguimiento de contactos. Por ahora 11 países han desarrollado aplicaciones, pero no son compatibles entre sí. La presidenta de la Comisión dijo que están trabajando en hacer que se comuniquen entre ellas y por ello pidió a los países que todavía no la han desarrollado que diseñen aplicaciones que sean interconectables. Pasa lo mismo con los test que han de ser «masivos» (el primer ministro eslovaco ha comentado los efectos de haber hecho pruebas a toda la población de este país) y espera que a corto plazo se pueda poner en el mercado una nueva prueba de antígenos, aunque sobre todo, la Comisión ha tenido que pedir a los países que reconozcan mutuamente la validez de las pruebas.

En cuanto a la vacuna, la Comisión mantiene su recomendación de empezar a distribuirla a los profesionales sanitarios y las personas de riesgo, pero prometió que «todos los países tendrán un acceso justo» al mismo tiempo y con las mismas facilidades. La Comisión ha firmado contratos con tres compañías, está negociando con otras tres y ha empezado a dialogar con una séptima, de modo que no se prevé que haya escasez en Europa , aunque por ahora no saben ni cuál de los proyectos será el primero en estar operativo ni qué tan eficaz será esa vacuna. A los países les ha pedido que envíen a Bruselas cuanto antes sus planes nacionales de vacunaciones, para ayudar a los servicios europeos a planificar la distribución de las vacunas en cuento estén disponibles.

La recomendación genérica de la presidenta de la Comisión es «paciencia, determinación y disciplina para todos, gobiernos incluidos. Use una máscara, evite contactos cercanos y espacios cerrados y pequeños» y por ahora no vale la pena de hablar de turismo, «Los viajes innecesarios son inapropiados. Solo deben hacerse los esenciales. Cuando pasó la primera oleada, en verano hemos relajado ciertas medidas , y ya se ha visto lo que ha pasado», dijo Von der Leyen. No hay que culpar a los viajes, pero insistió en que «una manera de luchar es mantener un bajo nivel de extensión de los contactos».

Eso no supone que los países hayan hablado de cerrar las fronteras interiores. Al contrario, Charles Michel insistió en que todos los presidentes habían coincidido en defender la interconexión de la cadena de producción en el mercado interior, para lo que se requiere que las fronteras se mantengan abiertas pese a todo. Ningún gobierno habló de cerrar sus fronteras , como sí que sucedió en la primera oleada, cuando incluso algunos gobiernos prohibieron la exportación dentro de la UE de material médico y equipos de protección.

Los presidentes no entraron en la discusión económica de los presupuestos europeos y el mecanismo de recuperación, que ayer hubieran debido ser pactados con el Parlamento.