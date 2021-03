Europa endurece las restricciones ante el avance de los contagios La semana pasada hubo un promedio de 465.300 contagios nuevos por día en el mundo

¿Por qué un madrileño no puede salir de vacaciones en Semana Santa mientras un berlinés sí puede viajar a Mallorca en las mismas fechas? La disparidad de restricciones en los países europeos sorprende a muchos ciudadanos, pero no es un fenómeno nuevo. Desde el inicio de la pandemia, cada gobierno ha ido reaccionando según su criterio y ritmo de infecciones y, ahora, por primera vez, podemos observar ese desarrollo en el tiempo de forma comparativa. Según un instrumento matemático que ha desarrollado la Universidad de Oxford, que permite comparar internacionalmente el rigor de las reglas contra la pandemia en una escala de 0 a 100, Alemania obtiene una de las mayores puntuaciones, con 77,78. Esto significa que sus restricciones están entre las más estrictas del mundo, durante ya más de tres meses con gastronomía, turismo, ocio, deporte y cultura (excepto museos) completamente cerrados y con una tímida apertura de comercio no esencial, con límite de aforo y cita previa, de dos semanas de duración y pendiente de retroceso por el repunte de incidencia.

El ranking de países restrictivos lo encabeza Grecia, con una puntuación de 88,89. Le siguen Reino Unido (82,41) e Irlanda (84,26). Entre los países más estrictos figura también Austria, con una puntuación de 75,93, España, que obtiene 71,3 y Francia, que anota 70,37. Otros más relajados son Dinamarca, con 62,96, Suiza con 60,19 o Bélgica con 60,19, siendo Rusia el país de todo el continente más permisivo (40,28). En esta misma escala, construida a partir de varios indicadores como cierres de escuelas, restricciones de contacto y reglas para el mundo laboral, 100 representa las reglas más estrictas y 0 las más relajadas.

La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que los contagios crecen en Europa por tercera semana consecutiva y advierte contra un levantamiento precipitado de las restricciones en los países donde la situación epidemiológica ha mejorado, ya que solo una parte pequeña de la población ha sido vacunada. La región europea registró la semana pasada más de 1,2 millones de nuevos casos y el número de muertes ha superado ya las 900.000, lo que significa que cada semana fallecen 20.000 personas por el coronavirus en el continente. La situación es más grave en Europa Central, los Balcanes y los países bálticos, que habían tenido éxito en contener la primera ola, pero cuya incidencia de nuevos casos, hospitalizaciones y muertes están ahora aumentando.

Nuevas medidas

Frente al avance «preocupante» del coronavirus en Francia, impulsado por la cepa británica, el primer ministro francés, Jean Castex, ha anunciado un confinamiento suave de un mes en los 16 departamentos más afectados, incluida la capital, que acogen a 23 millones de franceses, un tercio de su población. El Ejecutivo ha identificado las zonas más afectadas, donde impone un cierre perimetral: se trata de la región de París, la de Hauts de France, en el norte, los Alpes Marítimos, en la costa Mediterránea, y la Seine Maritime y el Eure, en el noroeste. Francia, que mantiene cerrados los bares, restaurantes y locales de ocio, igual que teatros, museos y cines, desde finales de octubre pasado, extiende la medida en esos 16 departamentos a todos los comercios no esenciales, además de un toque de queda a las 19:00. Se apuesta a partir del pasado fin de semana por permitir en esos departamentos las salidas de los ciudadanos a parques y zonas despejadas en un radio de 10 kilómetros, a cambio de reducir al máximo las reuniones en lugares cerrados. Con estas medidas, Francia obtiene la puntuación de 70,37.

En Italia, que el pasado 15 de marzo decidió confinar a cerca de 40 millones de personas, con todo el comercio cerrado en las regiones de Lombardía, Piamonte, Emilia-Romaña, Friuli-Venecia Julia, Véneto (norte), Las Marcas (centro), Campania, Apulia y Molise (sur) y Lacio, se permite solo salir de casa solo por motivos de salud, laborales o de urgencia, o para hacer deporte si es en las inmediaciones. Además, del 3 al 5 de abril, los tres días más señalados de la Semana Santa, todo el pasará a estar confinado. Estas restricciones obtienen una puntuación de 84,26.

El hecho es que, con este nivel de restricciones, Europa consigue situarse en un nivel medio de infecciones a escala global. La semana pasada hubo un promedio de 465.300 contagios nuevos por día en el mundo. Salvo África y Oriente Medio, todas las regiones registraron aumentos: Asia +34%, Europa +18%, Estados Unidos/Canadá +15% y América Latina y el Caribe +5%.