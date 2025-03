Europa comienza la vacunación cuando suma 25 millones de casos

Los 52 países que forman el continente europeo han detectado ya más de 25 millones de casos de coronavirus , según el recuento realizado ayer la agencia AFP, precisamente cuando una nueva variante del virus desata todas las alarmas y la Unión Europea se lanza a la campaña de vacunación, que arranca mañana en muchos de ellos.

En plena segunda ola, Europa ha sido la primera región del mundo en cruzar el umbral del medio millón de muertes. Lo hizo el pasado 17 de diciembre. «Durante este año terrible, hemos visto los sacrificios hechos por muchas personas para proteger y preservar la vida. No debemos desperdiciar estos sacrificios», dijo el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom , en un mensaje de vídeo emitido ayer.

«Las vacunas ofrecen la solución para salir finalmente de esta tragedia. Pero llevará tiempo que todo el mundo se vacune», dijo. Según la OMS, 61 vacunas han entrado en fase de ensayo clínico en humanos, de las cuales 16 están ya en la fase final. Además, se están desarrollando otras 172 vacunas más.

Sin embargo, una nueva cepa del Sars-Cov-2 detectada en Reino Unido amenaza con acelerar, aún más, el ritmo de la pandemia. En el país británico los casos ya están creciendo al 61%. Según investigadores de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), si no se toman medidas aún más restrictivas, «el número de hospitalizaciones y muertes por Covid-19 alcanzará niveles superiores en 2021 a los observados en 2020». Los investigadores recomiendan que la campaña de vacunación «se acelere significativamente».