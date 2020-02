Un estudio oficial de China niega que el coronavirus saliera del mercado de animales de Wuhan

Pablo M. Díez SEGUIR Corresponsal en Shanghái Actualizado: 24/02/2020 10:33h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hasta ahora, la sospecha más extendida es que el coronavirus ha surgido en el mercado de animales de Huanan en la ciudad de Wuhan, epicentro de la epidemia que se ha extendido a una treintena de países y lleva ya casi 80.000 contagiados y más de 2.600 muertos, la inmensa mayoría en China. Los expertos piensan que, debido a la abundancia de especias exóticas que allí se vendían y cocinaban en malas condiciones higiénicas, el coronavirus podría proceder de los murciélagos y habría mutado en una serpiente o en un mamífero llamado pangolín antes de contagiarse al ser humano. Más allá de las teorías de la conspiración que apuntan al «superlaboratorio» P4 de virus que China tiene precisamente en Wuhan, de donde aseguran que podría haberse «escapado» accidentalmente, esa era la explicación más plausible. Hasta ahora.

Pero un estudio oficial del Jardín Botánico Tropical de Xishuangbanna, que está en la provincia meridional de Yunnan y pertenece a la Academia China de Ciencias y al Instituto Chino de Investigación Cerebral, niega que el coronavirus proceda del mercado de Huanan. Dirigido por el doctor Yu Wenbin, así lo cree un equipo de investigadores que ha analizado 93 muestras del coronavirus, oficialmente denominado SARS-CoV-2, enviadas desde 12 países. Tal y como publica en su portal de internet el Jardín Botánico de Xishuangbanna, el estudio sugiere que el coronavirus vino de fuera de la lonja de Huanan, donde sí se propagó rápidamente por el hacinamiento de numerosos animales en jaulas donde se mezclaban sus heces y orines. «El abarrotado mercado disparó entonces la circulación del SARS-CoV-2 y lo propagó a toda la ciudad a principios de diciembre», asegura el estudio, según recoge el periódico «South China Morning Post».

Además, hubo otras dos mayores expansiones del coronavirus el 8 de diciembre y el 6 de enero. Como la mayoría de los primeros casos diagnosticados estaban ligados a dicho mercado, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la comunidad científica internacional han dado dicha hipótesis por buena debido al riesgo de mutación de virus que entraña tal concentración de especies animales. Además, eso es lo que ocurrió precisamente con el SARS en 2002, cuando el coronavirus procedente de unos murciélagos de la provincia de Yunnan mutó en civetas en un mercado de la provincia de Cantón (Guangdong), al sur de China y fronteriza con Hong Kong.

Por ese motivo, la lonja de Huanan fue cerrada el 1 de enero y desinfectada. Pero un estudio de investigadores chinos publicado el mes pasado en la revista médica «The Lancet» ya señalaba que el primer paciente del coronavirus enfermó el 1 de diciembre y no tenía ninguna relación con ese mercado. Y no solo él porque, de los primeros 41 casos, 13 no tenían vínculos con Huanan, lo que supone un número demasiado elevado.

«El estudio sobre si el mercado de Huanan es el único lugar de origen del SARS-CoV-2 es de gran importancia para encontrar su fuente y determinar el reservorio intermedio (donde el virus muta antes de pasar al ser humano), así como para controlar la epidemia e impedir que se propague otra vez», declaran los investigadores. Además de sospechar que hubo contagios entre humanos a principios de diciembre o incluso en noviembre, critican veladamente la inicial falta de información en China, que permitió la rápida propagación de la epidemia.

Aunque el Centro Nacional para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitió el 6 de enero un nivel de emergencia 2, el aviso no caló en Wuhan, que siguió haciendo su vida normal. Pocos días antes de que las autoridades decretasen la cuarentena el 23 de enero, en la ciudad se celebró un banquete con 40.000 personas para celebrar el Año Nuevo Lunar. En las noticias que publicaron entonces los medios, los vecinos de Wuhan hasta se tomaban a broma la alerta y contaban que no tenían miedo a ir sin máscara. «Si la advertencia hubiera atraído más atención, el número de casos a nivel nacional y global se habría reducido entre mediados y finales de enero», critica el informe. Además, la Policía silenció a los médicos que avisaron de la aparición de una nueva enfermedad, como el difunto oftalmólogo Li Wenliang, obligado a retractarse y luego infectado por el coronavirus.

Para colmo de males, el coronavirus puede transmitirse hasta dos días antes de empezar a mostrar sus síntomas, según anunció el sábado a la televisión estatal CCTV un investigador del CDC, Xiang Nijuan, publica el SCMP.

Mientras la epidemia parece contenerse en China gracias a las cuarentenas masivas y estrictos controles, sigue cobrándose vidas y contagiados en el epicentro de Hubei. De los 409 casos nuevos detectados y 150 muertos contabilizados el domingo, Hubei registró 398 enfermos y 149 fallecidos. En total, son ya 2.600 muertos en China y más de 77.000 contagiados, de los que casi 10.000 están graves y unos 25.000 se han curado.

Fuera de China, la principal preocupación en Asia es Corea del Sur, en alerta roja al registrarse más de 760 contagios y siete fallecidos en pocos días. Casi todos ellos están localizados en el sudeste del país y vinculados a un culto cristiano que muchos consideran una secta y a un hospital. También merece especial atención la epidemia en Japón, con más de 600 casos aparecidos durante la cuarentena del crucero «Diamond Princess», y en Irán, con ocho fallecidos y 43 contagiados que, según las propias autoridades sanitarias de ese país, podrían ser solo la «punta del iceberg».