Estos son los puntos de fricción entre CC.AA y Sanidad sobre el plan para regular la actividad social en Navidad Madrid está en contra del cierre perimetral de las comunidades y Cataluña avisa que tiene su propio plan

Las comundidades autónomas no aprobaron por unanimidad el «acuerdo de mínimos» establecido por el Ministerio de Sanidad para regular la actividad social durante las fiesas navideñas. Madrid se opuso al cierre perimetral de las comunidades autónomas entre el 23 de diciembre de 2020 y el 6 de enero de 2021, mientras que Cataluña se abstuvo, al recordar que tiene su «propio plan». Estas son los principales puntos de acuerdo y desacuerdo entre las comunidades y el Gobierno.

Cierre perimetral de las comunidades

Madrid está en contra del cierre perimetral delas comunidades autónomas entre el 23 de diciembre y el 6 de enero. Cataluña se abstuvo al recordar que tiene su «propio plan para la Navidad». El «acuerdo de mínimos» establece como excepción la visita a familiares o allegados. Castilla-La Mancha anunció ayer antes de la reunión con Illa que solo levantará el confinamiento perimetral de su comunidad los días 24 y 31 de enero. Andalucía condicionó la apertura de los perímetros dentro de las provincias estas Navidades a la evolución de los datos de transmisión del virus.

Unidades convivenciales, no número de personas

El «acuerdo de mínimos» establece que durante los días 24, 25, 31 y 1 las reuniones familiares estén restringidas a «un máximo de 10 personas -incluido los niños- y que no se superen dos grupos de convivencia como máximo». Extremadura había planteado «autorizar la reunión de tres grupos distintos de convivientes con un máximo de 15 personas». Galicia, en cambio, pedía que el criterio a seguir fueran los grupos de convivencia y no el número de personas. Además pedía que los menores de diez años no computaran. Cataluña subía la edad hasta los 16 años.

Retrasar el inicio del toque de queda

Prácticamente todas las comunidades autónomas están de acuerdo en retrasar el toque de queda en Nochebuena y Nochevieja. Navarra aseguró ayer que lo recomendable sería dejarlo en la una de la mañana. El «acuerdo de mínimos» lo fija en la 1:30 horas, si bien sólo para regresar al domicilio y «nunca» para desplazarse a otros encuentros sociales. Andalucía también apoya un toque de queda más laxo. Asturias, en cambio, anunció ayer que impondrá «medidas más restrictivas» que las planteadas en el acuerdo «de mínimos» debido a «la situación epidemiológica» de la región».

Permitir la reagrupación familiar

Todas las comunidades autónomas están de acuerdo en facilitar el reagrupamiento familiar durante las fiestas navideñas. El «acuerdo de mínimos» alcanzado ayer entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades recomienda a los estudiantes que regresan a casa para las vacaciones que limiten las interacciones sociales y extremen las medidas de prevención los diez días anteriores al viaje, y una vez en el domicilio, limiten los contactos, respeten su burbuja de convivencia e interactúen sobre todo al aire libre, en lugar de en el interior.

Evitar los eventos deportivos

El plan prohíbe entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, la celebración de eventos presenciales con elevada afluencia de público, como los eventos deportivos. Se recomienda la celebración de actividades en las que se puedan garantizar el cumplimiento de las normas de higiene y prevención, tales como cabalgatas de reyes estáticas en lugares donde se pueda controlar el acceso y se recomienda evitar los cantos en las misas. Madrid, sin embargo, va a celebrar la San Silvestre por Vallecas.

Ampliar el horario de apertura del comercio

El acuerdo de mínimos pide que se respeten los aforos y las normas establecidas en el decreto de alarma. Cataluña en su propio plan para regular la actividad social durante la Navidad permitirá a los bares y restaurantes pasar de cuatro a seis comensales por mesa. También se pasará de las 22 a las 23 horas el inicio del toque la noche de Reyes, el día 5. Esta última modificación se realizará en parte para que los comercios puedan abrir ese día hasta las 22 horas. La Ciudad de Ceuta propuso ayer que estén abiertos hasta las 00.00 horas.