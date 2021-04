Estos son los planes de las comunidades autónomas para contener la pandemia tras el fin el estado de alarma Las propuestas varían entre las restricciones «quirúrgicas» y mantener el toque de queda con el amparo de los tribunales regionales

ABC / Agencias Madrid Actualizado: 30/04/2021 13:10h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tal como ha asegurado el Gobierno, el estado de alarma finalizará el 9 de mayo dejando a las comunidades con un marco legal distinto al actual con el que les será más complicado, si cabe, establecer restricciones para frenar la expansión del coronavirus.

La cobertura jurídica es crucial para algunas comunidades como Galicia, País Vasco o Castilla y León, que se posicionan claramente en contra de que decaiga el estado de alarma en poco más de una semana. Estos son los planes de cada región a partir del 10 de mayo:

Andalucía

Juan Marín, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, lamentó este miércoles que a partir del día 9 de mayo se va a vivir una situación «bastante complicada» y subrayó el «interés» del Gobierno andaluz por «coordinar con todos los órganos judiciales» de la comunidad autónoma «todas aquellas acciones que nos permitan» salir del estado de alarma «de la forma más sensata pero, sobre todo, más normalizada posible».

Por ello, el Gobierno andaluz tiene previsto mantener el próximo lunes 3 de mayo una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, y con la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, para plantear las medidas que la administración autonómica podría adoptar en un escenario sin estado de alarma.

Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, se mostraba convencido de que «no será necesario» adoptar nuevas medidas de restricción tras la finalización del estado de alarma, el próximo 9 de mayo, «dada la evolución de la pandemia» de Covid-19 en la comunidad autónoma, haciendo notar «los efectos que está produciendo la vacunación».

Asturias

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha manifestado este miércoles su intención de actualizar el sistema de medidas 4+ para municipios o localidades cuando se ponga fin al estado de alarma el 9 de mayo y que será anunciado «cuanto antes» y pedirá al ejecutivo nacional medidas para adaptar la limitación de horarios dentro de la Comunidad Autónoma.

Baleares

Por su parte, el Govern balear está a favor de mantener los controles sanitarios en puertos y aeropuertos de las Islas una vez finalice el estado de alarma en España el próximo 9 de mayo.

Canarias

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido al Gobierno central la puesta en marcha de medidas extraordinarias en el archipiélago, que sean permitas por la ley, si finalmente decae el estado de alarma el próximo 9 de mayo.

Ángel Víctor Torres indicó que, entre esas medidas extraordinarias, tiene que ser obligatorio los controles en los puertos y aeropuertos, haber mecanismos para controlar la reunión de grupos, tanto en espacios públicos como privados, así como la necesidad de tener que contar con una prueba PCR o test de antígeno negativo para viajar entre islas.

Cantabria

Cantabria abrirá sus fronteras el próximo 9 de mayo si ese día no se prorroga el estado de alarma decretado hace seis meses en toda España por la pandemia del coronavirus. Así, a partir de entonces la región «quedará libre», según ha expresado su presidente, Miguel Ángel Revilla, a preguntas de los periodistas.

«Ya lo he dicho. Esa es una competencia del presidente. Yo, el día 9, terminado el estado de alarma... Cantabria queda desconfinada», indicó. Aun así, Revilla espera que el Gobierno de España articule mecanismos o dé orientaciones a aquellas autonomías que estén en una situación «grave» por la pandemia del coronavirus y con índices «preocupantes» de contagios, y que podrían requerir decisiones distintas a las de otros territorios.

«Hay comunidades que están muy tocadas ahora, otras menos, pero si el estado de alarma desaparece el día 9, Cantabria automáticamente queda abierta, independientemente de que otras comunidades puedan abrir o cerrar», ha sentenciado Revilla.

Castilla y León

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, es uno de los más críticos contra el fin del estado de alarma. «Lo que no puede hacer el Gobierno, aunque me temo que lo hará, es volver a pasar otra vez la pelota a las comunidades autónomas», ha señalado tras lamentar que el Ejecutivo haya incumplido su «promesa» de actualizar la Ley de Salud Pública para adaptarla a la situación de pandemia y se plantee ahora no prorrogar el Estado de Alarma.

Por su parte, la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha abogado por mantener medidas restrictivas tras la finalización del Estado de Alarma el próximo 9 de mayo y ha defendido la aplicación del semáforo pactado en el Consejo Interterritorial de Salud para ir así «de la mano» de los datos epidemiológicos y sanitaros.

Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que su Consejo de Gobierno prepara para el jueves de la próxima semana su estrategia para empezar a acometer la desescalada de medidas restrictivas una vez decaiga el estado de alarma el próximo día 9 de mayo, unos planes que se basan en «aligerar y mucho las restricciones y limitaciones», sin «ir más allá» de lo que permita el Estado y, en todo caso, «sin ir de 0 a 100, de negro a blanco, del todo a la nada».

«Qué nadie piense que el 9 de mayo acaben las mascarillas, ni probablemente el toque de queda», ha afirmado.

Cataluña

El gobierno catalán autorizará la apertura de bares y restaurantes hasta las 23 horas a partir del próximo lunes 10 de mayo, cuando decaiga el estado de alarma vigente. Así lo han confirmado este viernes los consejeros de Interior y Salut, Miquel Sàmper y Alba Vergés.

Además, Cataluña aprobará la próxima semana una modificación de la ley de Salud Pública para poder aplicar toques de queda y cierres perimetrales cuando termine el estado de alarma. Para este tipo de restricciones el Ejecutivo autonómico deberá pedir autorización al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya cada vez que se decida aplicar una de estas medidas.

La consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno catalán en funciones, Meritxell Budó, aseguró que el Ejecutivo de Cataluña está estudiando la reforma del decreto 27/2020 para mantener el toque de queda y «abordar los retos de la pandemia sin la cobertura que da el estado de alarma», que previsiblemente finalizará el 9 de mayo.

Comunidad Valenciana

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, considera que el Estado de Alarma «ha cumplido su tiempo» y ahora hay que «empezar a enviar otro tipo de señales». «Necesitamos hablar de esperanza y hay que acompasar los hechos a esa esperanza».

Puig ha subrayado que la Comunidad es partidaria de una «desescalada prudente, que es lo que está haciendo». Ha recordado que este territorio «lleva seis semanas por debajo del umbral de riesgo y es la autonomía con los mejores datos epidemiológicos», por lo que «desde la máxima prudencia» y sabiendo que «el virus no ha pasado, porque cada día mueren y se contagian personas», hay que «transitar hacia la normalización».

Tal como ha anunciado, las restricciones continuarán en la Comunidad Valenciana cuando termine el estado de alarma, aunque las limitaciones que afecten a los derechos fundamentales -como el cierre perimetral y el toque de queda- podrían decaer.

Extremadura

En el PSOE de Extremadura, partido que gobierna la región, abogan porque el Ejecutivo central y las Comunidades Autónomas entablen un diálogo que les permita acordar una hoja de ruta común y clara para poder afrontar la situación en la que se encontrarán las diferentes autonomías en sus decisiones sobre la pandemia una vez finalice el estado de alarma en España.

Galicia

En Galicia, el fin del estado de alarma supondrá, entre otras cuestiones, el levantamiento del toque de queda y el fin del cierre perimetral de la comunidad, como ha confirmado el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña. Ante el nuevo escenario que se abre el próximo 9 de mayo, el titular de Sanidad, que lamenta que no se haya puesto encima de la mesa interterritorial una «herramienta» común para debatir, ha asegurado que Galicia seguirá adoptando medidas de tipo «quirúrgico» y se prepara «motivar» las restricciones.

La Rioja

La portavoz del Gobierno regional y consejera de Salud, Sara Alba, ha afirmado que la posición de La Rioja será «pedir consenso» y «diálogo» con todas las comunidades autónomas ante las medidas que se puedan tomar a cabo a partir del 9 de mayo.

Madrid

El consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha insistido en la necesidad de hacer modificaciones en la Ley de Salud Pública, la Ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud y en la Ley general de Sanidad, para «facilitar la tarea de las comunidades autónomas una vez que acabe el estado de alarma».

Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que tiene previsto mantener el toque de queda a las 23.00 horas y la limitación de los aforos sobre la hostelería. No obstante, afirmó que pedirá el «amparo de los jueces» para que respalden las medidas necesarias.

Murcia

El Ejecutivo murciano ha señalado que estaría «encantado» de tener un diálogo con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sobre las necesidades que van a tener cuando se haya puesto fin al estado de alarma.

Navarra

por su parte, el Gobierno de Navarra está valorando la configuración del marco legal que se pueda abrir tras el 9 de mayo, una vez se levante el estado de alarma, ante una situación de «frágil estabilización» de los casos de Covid-19 en la Comunidad foral, que sigue «en riesgo muy alto» y con los hospitales «muy presionados».

País Vasco

El Ejecutivo vasco también ha sido uno de los más críticos con la decisión de Pedro Sánchez de que decaiga el estado de alarma. Iñigo Urkullu (PNV), considera que es «muy cuestionable» la aplicación de un estado de alarma «a la carta» para las comunidades autónomas, una posibilidad que sugirió este pasado miércoles la vicelehendakari segunda, Idoia Mendia (PSE-EE). Urkullu ha argumentado que la situación actual no es de una «epidemia localizada», sino de una «pandemia global», por lo que ha reiterado su apuesta por prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo en todo el Estado.