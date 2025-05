«Este cambio de método estadístico supone volver a poner el contador a cero. El caos no se resuelve así»

Las consecuencias del cambio de tercio en las estadísticas van a ser inciertas, a decir de los expertos. «Al menos, para evaluar su impacto, hay que esperar unos dos meses y comparar con lo que hacen el resto de países en Europa», dice el profesor Stefano Cabras . Él considera que España «no es una isla», en este sentido; porque los errores y disparates se han sucedido en todos, aunque «algunos, como España, lo han hecho de manera más descarada». Durante los meses de pandemia, el Ministerio de Sanidad registraba los casos de fallecimiento confirmados con prueba diagnóstica. Muertos «por Covid puro», como lo denomina el profesor Miguel Córdoba , y no se reflejaban aquellas personas con patologías previas o sin test ejecutados. Así que la falsedad en los datos era evidente, en su opinión. Ahora podría darse una fotografía más fidedigna de datos «ocultos» si apareciesen al detalle número de PCR, cuántas prueas se hacen , dónde y la situación del paciente Covid en cada caso, dicen los expertos.

Para Cabras, sería esencial «que las PCR fuesen aleatorias, sobre el conjunto de la población». Lo demás es poco fiable. «Esto supone poner el contador a cero. El caos no se va a resolver con un cambio de protocolo», agrega Cabras. «Seguiremos sin poder evaluar la tendencia de la curva». Córdoba se pregunta: «Si Sanidad disponía de las cifras, ¿por qué no las decían? Si lo pide Europa, sí, sacan la información del cajón y a regañadientes la publican», señala. «Comunicar desgracias no es fácil, máxime cuando lo que se pretende es evitar que los ciudadanos se enemisten con el Gobierno. En una situación así, tal vez los ciudadanos preferiríamos que se nos dijese realmente qué pasa, en vez de jugar con ratios y números, y elegir la cifra que más nos conviene», protesta.

