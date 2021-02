Estas son las nuevas medidas de Educación y Sanidad para las aulas de toda España Ventilación permanente, opción de usar los filtros HEPA y nuevas condiciones en el uso de mascarillas es lo que modifica el último documento de ambos ministerios para combatir la pandemia en los centros educativos

Josefina G. Stegmann SEGUIR MADRID Actualizado: 22/02/2021 03:18h

«La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda ventilación cruzada, si es posible de forma permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio. Es más recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar la apertura en un solo punto».

Es la nueva recomendación de los Ministerios de Educación y Sanidad para los centros educativos, cuya última versión de las «Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al Covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021» data del 8 de febrero y actualiza la del pasado mes de septiembre. El grueso de los cambios se produce en el apartado de ventilación debido a las nuevas evidencias sobre la transmisión del virus por aerosoles, explica el informe.

En la versión anterior del documento se instaba a ventilar «con frecuencia al menos durante 10-15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible entre clases, manteniéndose las ventanas abiertas todo el tiempo que sea posible, aumentar el aire fresco y no usar la función de recirculación de aire interior».

Ventilación mecánica

Además, señalan que en caso de transmisión comunitaria, se debe priorizar la ventilación natural «por su efectividad en la prevención de la transmisión por encima de aspectos como las condiciones de temperatura y humedad necesarias para el confort térmico o a los requerimientos de eficiencia energética».

En caso de que la ventilacion natural no fuera suficiente, se puede utilizar ventilacion forzada (mecánica), «debiendo aumentarse el suministro de aire exterior y disminuir la fraccion de aire recirculado al maximo, con el fin de obtener una adecuada renovacion de aire»

Los polémicos filtros HEPA

El documento también añade la opción de los discutidos filtros HEPA, reclamados por algunos sindicatos: «Únicamente si no es posible conseguir la ventilación adecuada mediante la natural o mecánica, se podrían utilizar filtros o purificadores de aire (dotados con filtros HEPA)».

El informe tiene en cuenta más supuestos que pueden transmitir el virus por aerosoles como cantar, gritar o hacer ejercicio. Recomiendan realizar dichas actividades «siempre que sea posible en el exterior y, si no lo fuera, garantizar una adecuada ventilación, mantener la distancia y el uso adecuado de la mascarilla».

Comedor

También hay novedades en los comedores, donde no se utiliza mascarilla en todo momento, y hace necesario reforzar las medidas de prevención por la transmisión a través de aerosoles, «tanto la limitación del número de personas que comparten espacios interiores, como la distancia interpersonal y la ventilacion». Además, se mantiene de la versión anterior del documento la necesidad de garantizar «la estanqueidad en el caso de los grupos de convivencia estable» y la organzación del «espacio del comedor y los horarios de forma que cada grupo de convivencia estable tenga su turno y espacio propio para comer». Pero se añade que «se debe mantener la ventilacion de manera permanente, en la medida de lo posible, e intensificarla entre los turnos de diferentes grupos».

Mascarillas

También hay algunas novedades respecto a las mascarillas. La nueva versión establece más especificaciones respecto al tipo de mascarilla a usar por todo el profesorado de forma obligatoria y al margen del mantenimiento de la distancia. «La mascarilla seráde tipo higienica siguiendo las especificaciones tecnicas UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020, UNE 0065:2020 o el documento UNE-CWA 17553:2020, excepto indicacion por parte del servicio de prevencion de riesgos laborales».

Se añade que en aquellos casos en que el alumnado no lleve mascarilla y no se pueda mantener la distancia interpersonal, como ocurre en Educación Infantil Educacion Especial o en aulas de educación especial en centros ordinarios, «se podría indicar el uso por parte del profesorado de mascarilla quirurgica o autofiltrante, en funcion de la evaluacion del riesgo de cada caso por parte del Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales».

En el caso del ya mencionado profesorado de Infantil, Especial y aulas de educación especial en centros ordinarios «al que, tras una evaluacion del riesgo, se le indique el uso de mascarillas quirúrgicas o autofiltrantes, el centro les facilitaráestas mascarillas».

La última actualización de Educación y Sanidad incorpora por primera vez un anexo en el que se detallan las patologías de especial riesgo para Covid (renales, neurológicas, cardiopatías y respiratorias crónicas, onco-hematológicas, etc). Las reclamaciones de los padres de niños con estas patologías fueron publicadas en ABC.

Educación presencial aún sin mascarilla

En esta versión se incide más en el caso de la educación presencial aún cuando no se pueda usar la mascarilla. En el caso de que haya alumnado que no pueda usar mascarilla por alguna de las exenciones (edad; dificultad respiratoria, personas con discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla, alteraciones de conducta…), «se intensificaran el resto de medidas de prevención, sin que esta situacion pueda interferir en su derecho a una educacion presencial. En el caso del profesorado que no pueda usar mascarilla por alguna de las exenciones, se realizará una evaluación individualizada por parte de los Servicios de Prevencio.n de Riesgos Laborales»