Estas son las comunidades que esperan pasar de fase en la desescalada Salvo sorpresas, el próximo lunes toda España estará al menos en fase 1

Madrid parece estar ya más cerca de la fase 1 de la desescalada. El Ministerio de Sanidad se inclina por ello, o esa es la impresión que obtuvieron anoche las autoridades autonómicas madrileñas, tras la reunión telemática que mantuvieron el ministro de Sanidad, Salvador Illa, con el consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero. Tras dos intentos frustrados, una batalla de datos técnicos y hasta un recurso en los tribunales, la región madrileña se acerca a su objetivo de cambio de fase. El Ministerio valoró ayer positivamente el «sistema de detección precoz de casos sospechosos» que ha puesto en marcha Madrid, aseguran desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño. La decisión definitiva, no obstante, no ser hará pública hasta hoy viernes.

La reunión entre ambos responsables políticos transcurrió «con cordialidad», explicaron en el Gobierno de Díaz Ayuso. Desde el departamento de Sanidad le reconocieron a la autonomía «sus capacidades, y especialmente su sistema de detección precoz de casos sospechosos», insistían. No obstante, ambas administraciones hicieron una apelación a «la prudencia y la responsabilidad individual de cada español en el proceso de desescalada».

Nadie quiere echar las campanas al vuelo en la Comunidad madrileña. Entre otras cosas, porque ellos defienden que están preparados para cambiar de fase desde hace dos semanas, y sin embargo hasta ahora no lo han conseguido. Defienden que cuentan con un equipo de 773 personas, entre Atención Primaria y Salud Pública, que se dedican al seguimiento y control de los nuevos pacientes de coronavirus; y que han incrementado de forma considerable el número de PCR realizadas, que podrían llegar a las 20.000 diarias si fuera necesario. Pero no todas las voces coinciden en este diagnóstico: el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, recordaba que Madrid «sigue siendo de las más afectadas de España». Y el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Miguel Ángel Sánchez Chillón, pedía «prudencia» porque la situación «todavía no es óptima» y existe una cierta «fatiga» en las plantillas, que además están «mermadas» por el Covid-19.

Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana se quedará en la fase 1, ya que la Generalitat ha descartado pedir el paso de la región a la 2. El índice de reproducción lleva varios días en aumento, pasando del 0,66 de la semana pasada al 0’88 de ayer. Una tendencia que invita a «ser prudentes», dijo ayer la consellera de Sanidad, Ana Barceló. Tampoco se ha solicitado el cambio de fase para los diez departamentos de salud que primero avanzaron en la desescalada el 11 de mayo. «Lo que está por encima es la seguridad», aseguró Barceló.

Castilla y León. El territorio castellanoleonés ha pedido dos cambios. Uno, para que la mayor parte de Castilla y León pase por fin a fase 1. El segundo, afectaría a los 53.509 habitantes de las 26 zonas básicas de salud que avanzaron el 11 de mayo: estarían en desde el lunes en la segunda etapa. «Si no hay ningún desastre lo normal es pasar de fase con tranquilidad y muchas vigilancia», aseguró la consejera de Sanidad de la Junta, Verónica Casado.

Cataluña. La Generalitat de Cataluña ha pedido el cambio a fase 1 para Barcelona y las regiones metropolitanas norte y sur, mientras que se solicitó que Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre y Alto Pirineo avancen a la 2.

País Vasco. País Vasco espera obtener el visto bueno de Sanidad para pasar a la segunda etapa del desconfinamiento. No obstante, según la consejera vasca de Salud, Nekane Murga, las autoridades autonómicas pedirán mantener un criterio más «restrictivo» del que permite la segunda fase en cuanto a los límites de grupos de personas.

Andalucía. El Gobierno de Juanma Moreno ha solicitado a Sanidad que todas las provincias de Andalucía pasen a la vez a la fase 2, aunque Granada y Málaga aún no han cumplido las dos semanas desde que se sumaron a la fase 1. El Gobierno andaluz considera que dejar atrás a estas provincias sería un error porque el Ministerio de Sanidad ya se equivocó negando a ambas provincias el pase a la fase 1 el pasado 11 de mayo. Para la consejería de dirige Jesús Aguirre, tanto Málaga como Granada cumplían ya en esa fecha las requisitos para avanzar de fase de desescalada, por lo que carece de sentido hacerles esperar.

Castilla-La Mancha. El Gobierno de Emiliano García Page solo pedirá que Cuenca y Guadalajara pasen a la fase 2, ya que no se han cumplido las dos semanas preceptivas para el resto de provincias, que tendrán que permanecer al menos una semana más en la fase 1.

Aragón. La petición para un paso a la fase 2 abarca todo el territorio, pero existen dudas sobre el destino de Zaragoza. En caso de que esta ciudad no cumpla los requisitos, el Gobierno de Javier Lambán apuesta por un Aragón a dos velocidades.

Baleares y Canarias. A la isla de Formentera que ya tiene avanzada, Baleares ha pedido que Mallorca, Menorca e Ibiza se sumen desde el lunes a la fase 2. Y en el archipiélago canario, el cambio será para Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, que estarían en fase 2 junto a La Gomera, El Hierro y La Graciosa.

Navarra, Murcia, Galicia... Son varias las comunidades que quieren que todos sus territorios se encuentren desde la semana que viene en la segunta etapa de la desescalada. Es el caso de Navarra, Extremadura, Asturias, Murcia o Galicia. No obstante, la Xunta ha solicitado, además, que se permita la movilidad entre las provincias gallegas, algo que ya solicitó hace una semana sin suerte. Cantabria también quiere el pase a la siguiente fase, aunque su presidente, Miguel Ángel Revilla, ha pedido también que se permita la movilidad para la práctica del surf, senderismo o ciclismo fuera del municipio. Y que se deje coger setas.