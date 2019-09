Encuesta ¿Estás de acuerdo con la medida del Gobierno vasco de ampliar las cocinas para favorecer la igualdad? El Decreto sobre nuevas viviendas presentado prevé construir los espacios «aislados» con «perspectiva de género»

El Gobierno vasco ha presentado un Decreto en el que se regula la edificación de nuevos hogares en el País Vasco. Este se ha enfocado desde una «perspectiva de género» para garantizar la seguridad de la mujer en el futuro y ha hecho hincapié en la redistribución de las cocinas que se construyan, que pasarán a tener de un mínimo de 5 metros cuadrados a 7. Según el responsable autonómico, la medida «responde a un esquema jerárquico y heteropatriarcal heredado del modelo de vivienda burguesa que se generalizó aquí el siglo pasado».

La argumentación que dan los promotores es que los hombres no entran en la cocina y no ejecutan ciertas tareas domésticas debido a que la cocina es minúscula y la excusa utilizada es que no caben. En este sentido, se ha apuntado al problema de ciertas viviendas actuales en su herencia de tipo burgués.