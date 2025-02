El fin del estado de alarma devuelve la estabilidad a la fecha del «sí, quiero»

Los «sí, quiero» se han escuchado muy poco durante la pandemia , pero eso está a punto de cambiar. El primer confinamiento anuló todas las bodas previstas y aunque el verano llegó con la esperanza de que el Covid-19 ... se hubiera disipado, el otoño recordó que el virus todavía estaba ahí. Todo un vaivén pandémico que ha tenido a los prometidos en vilo hasta ahora.

Cuando María Guerrero y Javi Fernández se prometieron no había Covid e iban a casarse el 20 de junio de 2020. Sus planes se truncaron con el virus y decidieron aplazarla al próximo 29 de mayo. «Nosotros no llegamos al máximo establecido, teníamos 150 invitados y ahora confirmados 90. En ese aspecto vamos bien», explica María, aunque admite que van a tener que tener cuidado «con el tema de las mesas porque solo pueden ser de 6». «Por lo demás no nos ha afectado tanto», señala aliviada, ya que el escenario de su boda sería totalmente diferente si el estado de alarma siguiera vigente.

María Guerrero y Javi Fernández, junto a su perro Cedida

Además, la vacunación ayuda , ya que «por suerte mucha gente que viene a la boda está vacunada y todos los abuelos tienen las dos dosis». Aún así hay medidas que hay que seguir manteniendo, como la mascarilla y la distancia, en el banquete el camarero es el que reparte los platos y no se pasan las bandejas unos invitados a otros como suele ser habitual. También tendrán que intentar que todo el mundo esté en el grupo burbuja de su mesa y sobre la barra libre cree que «en principio se puede hacer sin problemas».

Una mejor evolución de la pandemia, la campaña de vacunación y el fin del estado de alarma han devuelto cierta estabilidad a las bodas. Según un estudio de Bodas.net el 80% de las parejas que ya tienen su fecha marcada se casarán en 2021 y el 70% dice estar bastante o muy seguro de que su boda podrá realizarse en la fecha prevista.

Y es que este tipo de celebraciones pueden ser muy diferentes dependiendo de las restricciones. En el caso de María y Javi no hay cierre perimetral que impida que viajen los invitados, pero sí lo hubo en la boda de Sara Comes y Daniel Membrives , que se casaron el pasado 24 de abril .

Desde el primer momento esta última pareja tuvo claro que no iba a posponer la celebración. Muchos factores estuvieron involucrados en su decisión, pero los más importantes fueron que ella está embarazada de cinco meses y que el 24 de abril es la fecha de su aniversario.

Cuando se prometieron tampoco había Covid y conforme pasaban los primeros meses de pandemia tenían la esperanza de que el virus se disipara, pero no fue así. De una lista de 70 personas la redujeron a apenas 17 . «Fue muy difícil, primero quitamos a compañeros de trabajo, luego a los amigos con los que no nos veíamos todos los días, luego a todos los amigos y luego nos tocó quitar tíos y otros familiares de la lista. Solo nos quedaron nuestros padres, hermanos y abuelos», relatan.

A pesar de todo «mereció la pena» . «Hubo días que estaba muy desanimada pero a día de hoy lo repetiría mil veces. Pensaba que iba a echar de menos a mucha gente, pero la fiesta de la boda con los amigos y la familia se puede celebrar en otro momento cuando todo pase», declara Sara.

El «momento mascarilla» fue uno de los más cómicos de la boda. «Teníamos que entrar al ayuntamiento con la mascarilla puesta y cuando tocó el momento del beso, primero nos dimos un beso con la mascarilla, pero nos dijo que nos la podíamos quitar», recuerdan entre risas. En definitiva: «Una mascarilla no fastidia el día de una boda».

Cambio de tendencias

Según recoge la encuesta de Bodas.net, el periodo en el que más bodas habrá será de junio a agosto , celebrándose el 43% del total. El segundo periodo será de septiembre a noviembre, que recogerá el 31%, y el 8% lo hará este mismo mes de mayo. Un cambio de tendencias, ya que antes de la pandemia el mes en el que más bodas se producían era septiembre.

Las causas de este fenómeno son tres: la experiencia del pasado verano, la disponibilidad de los proveedores y el clima. «Al haber tenido que reagendar la fecha, parejas y proveedores han tenido que adaptarse a la disponibilidad que había », explica a ABC Ángel Llull, presidente internacional de Bodas.net.

Otro motivo puede ser que el año anterior sirve de ejemplo para las parejas , indica Llull: «Justo cuando se produjo el primer fin del estado de alarma a finales de junio, los contagios eran muy pocos, la incidencia era baja y las limitaciones eran más escasas, por lo que creemos que haciendo esta comparación han decidido apostar por esta opción».

Por último, Llull destaca que « la época de verano es la favorita para realizar bodas al aire libre , un tipo de celebración que actualmente está generando mucho interés en las parejas y apuestan mucho por ella».

La luna de miel es otro de los aspectos que más cambios ha sufrido. El 50% de las parejas que se casarán en los próximos meses hará la luna de miel a los pocos días de la celebración, como suele ocurrir en circunstancias habituales. Sin embargo, el 27% está esperando a ver cómo evoluciona la situación para tomar una decisión y el 10% está planeando un viaje corto en lugar de un viaje más largo. Tan solo el 9% tiene pensado no hacer luna de miel o hacer un pequeño viaje.

En cuanto a la lista de invitados, la media en España es de 130. Debido a la situación, son muchas las parejas que han tenido que modificar la lista, pero según la encuesta de Bodas.net el 74% de las parejas que se casan en los próximos meses tienen previsto contar con la presencia de más de 76 invitados . Incluso el 31% tiene perspectiva de superar los 100 en el caso de que sea posible.

Por otra parte, las 'microweddings' (bodas que tienen alrededor de unos 40 invitados) han supuesto una tendencia que ha ido cogiendo fuerza sobre todo en las primeras bodas en época Covid que se celebraron. No obstante, solo el 15% de los enlaces que se celebrarán en los próximos meses serán de este tipo.

Todos estos cambios harán que también varíe el coste total de la celebración, que de media era de 20.500€ , según el Libro Imprescindible de las Bodas, escrito por Bodas.net en colaboración con Carles Torrecilla (profesor de ESADE). Si normalmente en España cada año se casan aproximadamente 165.000 parejas, se genera un negocio directo de 3.500 millones de euros que implica a numerosos sectores que están deseando que vuelva la normalidad entorno al «sí, quiero».