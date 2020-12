¿Está la vacuna contra el Covid exenta de efectos secundarios?

Rosalía Sánchez SEGUIR Actualizado: 09/12/2020 14:14h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los efectos secundarios de la vacuna, según informa Biontech desde su sede en Maguncia, son solo de tercer grado y en su mayoría solo temporalmente. Además, se pudo constatar que, especialmente en los participantes en el estudio de mayor edad, se dieron menos efectos secundarios y fueron menos pronunciados. Pero eso no significa que no existan los efectos secundarios.

En los 43.000 sujetos de prueba, el cansancio y el agotamiento aparecieron en el 3,8% de los casos, y el 2% se quejó de dolores de cabeza. Casi el 2% de las personas vacunadas tuvo después fiebre de más de 39 grados Celsius. En el estudio de fase 1, estos efectos secundarios fueron aparentemente diez veces más comunes.

« Hasta ahora, no se han observado efectos secundarios graves», dice el infectólogo Bernd Salzberger, del Hospital Universitario de Regensburg, que conoce de primera manos los datos de Pfizer-Biontech, «es más probable que los efectos secundarios se califiquen como leves a moderados, tanto locales como sistémicos».

La empresa reconoce que es probable que tenga más «efectos secundarios en algunas personas», por lo que asegura que será monitorizada la vacunación y los síntomas posteriores. Así parece deducirse también de un informe sobre el caso de la voluntaria Kristen Choi, publicado en la revista «JAMA Internal Medicine». Choi, una doctora en enfermería de UCLA, se quejó de efectos secundarios bastante graves después de la segunda vacunación.

Al principio fue un dolor en el brazo, luego un dolor de cabeza punzante y fiebre que alcanzó los 40,5 grados la noche después de la vacunación. Al día siguiente, todavía tenía una temperatura corporal de 37,5ºC y todos los síntomas no desaparecieron hasta la mañana siguiente. Choi, que participó voluntariamente en las pruebas de Biontech, también señala en su informe autobiográfico que no se le informó sobre los posibles efectos secundarios de la vacuna, así como que no tiene constancia de si recibió la vacuna real o el placebo.

Moderna, más efectos secundarios

Estos efectos secundarios, en todo caso, son menores que los registrados en las pruebas de la vacuna de Moderna, también basada en ARNm. Uno de los sujetos que se ofreció como voluntario para el estudio de Moderna es el bioinformático del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) Luke Hutchinson. El hombre de 43 años ha informado a la revista «Science» que su brazo derecho se hinchó brevemente por el tamaño aproximado de un huevo de gallina en el punto de la punción después de la segunda vacunación. A esto le siguió dolor de huesos y músculos, además de fiebre de 38,9 grados Celsius. Luego vinieron los episodios de frío y calor.

El término técnico para estos síntomas es reactogenicidad y describe los efectos secundarios, a veces más graves, que pueden desencadenar las vacunas. En el caso de las vacunas de ARNm de Biontech / Pfizer y Moderna, como se conoce por los estudios de fase 3, menos del 2% desarrolló fiebre entre 39 y 40 grados centígrados. En el caso de la vacuna Moderna también se registraron fatiga (9,7%), dolores musculares (8,9%), dolores articulares (5,2%) y dolor de cabeza (4,5%). Quedan por valorar, en ambos casos, las posibles consecuencias a largo plazo.