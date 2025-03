Los españoles 'varados' en Malta sospechan que Vueling vulneró los protocolos sanitarios

Por el hilo se saca el ovillo. Y eso es lo que está haciendo Jacinto Vicente, abogado de los 31 estudiantes españoles retenidos y confinados en Malta. No obstante, la madeja con la que se está encontrando el letrado desvela serias irregularidades que no ... solo afectan al Gobierno isleño, sino a las dos aerolíneas que aterrizaron en La Valeta hace ocho días procedentes de España.

A instancias de la embajada española, tanto Ryanair como Vueling , que operaron los vuelos de Valencia y Barcelona afectados por el positivo encontrado en sus pasajes, respectivamente, negaron tener constancia de ningún contagio. No obstante, fuentes conocedoras de la investigación aseguran que Ryanair habría mentido a las autoridades españolas, ya que según la actuación de sus homólogos en Malta, en ese vuelo sí habrían identificado un positivo. Esas fuentes aseguran tener indicios suficientes de que Vueling ha estado adoptando medidas intentando evitar que trascendieran, ya que podría confirmar que se han vulnerado gravemente los protocolos sanitarios poniendo en riesgo a la población no solo de Malta, sino también en España.

Una retención ilegal

De todas formas, el letrado de los estudiantes se aferra a la declaración de Vueling, pues al asegurar que no ha habido positivos en su vuelo es un elemento de cargo fundamental para sostener de nuevo que los 31 ciudadanos españoles están retenidos ilegalmente. «Cada minuto que pasa se prolonga una situación de absoluta ilegalidad», reitera Vicente, que no entiende el ocultismo del Ejecutivo de Malta e insiste en que se están vulnerando de forma muy grave los derechos fundamentales de estos ciudadanos españoles y todos los protocolos en materia sanitaria respecto al Covid-19. Los estudiantes deberán estar confinados hasta el próximo sábado si no se logra antes un acuerdo para su regreso.