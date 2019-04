¿Por qué los españoles somos cada vez más viejos? Las estadísticas no engañan: la media de edad en España se supera cada año

Las estadísticas no engañan: España envejece a ritmos preocupantes. La edad media de los españoles es cada vez superior. El avance de la Estadística del Padrón Continuo publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) lo confirma: la edad media de los españoles ha superado desde que se tienen registros los 44 años, concretamente se sitúa en 44,2. Pero ni con la aportación de la baja edad media de los extranjeros residentes en nuestro país, que se sitúa en 36,1 años, remontamos, pues la media de edad del número total de personas que viven en España es de 43,4 años.

Que la población española sea cada vez más vieja no es algo nuevo. Lo confirma Carlos Ferrás, profesor de Geografía Humana y Demografía en la Universidad de Santiago de Compostela. Los avances médicos y sociales, que favorecen una esperanza de vida cada vez más elevada, llevan también a tener una población más envejecida. «Es un éxito de la sociedad, pero el problema es que podemos morir de éxito debido a las inercias y a la falta de ambición y capacidad para modernizar nuestras estructuras económicas», explica. Para este experto, que la media de edad de los residentes en España aumente progresivamente cada año supone un verdadero problema que solo debe contemplar una solución: «Debemos atajarlo con previsión y planificación a medio y largo plazo, y no tan solo pensar en el futuro en términos políticos inmediatos a cuatro años vista».

Uno de los motivos que nos llevan a ser cada vez más mayores es la baja fecundidad de las mujeres en edad reproductiva, que no alcanza el mínimo requerido para el reemplazo generacional, explica Ferrás. Esta semana, la Encuesta de Fecundidad elaborada por el INE revelaba que el 88,1% de mujeres menores de 30 años no tiene hijos. El porcentaje sube en los hombres, pues el 95,1% de los menores de 30 años tampoco son padres. Pero no es la única razón por la que la población envejece continuamente, ya que, explica este experto, influyen otros factores como el mercado de trabajo: «Es insuficiente, de baja calidad y con salarios muy bajos para los jóvenes, lo que unido al problema de la vivienda y sus altos precios crean una situación poco propicia».

La población extranjera residente en España es la que baja esta media de edad, aunque todavía no son suficientes para compensar este envejecimiento. «La inmigración todavía es insuficiente como para rejuvenecer significativamente la pirámide demográfica. Solo será posible con una combinación de políticas avanzadas inmigratorias con la protección de la infancia y el proceso de crianza en un sistema social, cultural y educativo moderno vinculado a la economía y al tejido productivo empresarial», explica Ferrás.

Son las políticas sociodemográficas las que decantarán la balanza y decidirán si la población sigue esta tendencia de envejecimiento. «España necesita modernizar y actualizar sus políticas de desarrollo económico. Un país orientado al turismo y con grandes déficits en capacidad de planificación y ordenación de sus sistemas productivos, educativos, sociales y culturales lo va a tener muy difícil», analiza Ferrás. Los objetivos de las políticas, insiste, deben ser claros. «Necesitamos mirar al norte de Europa y apoyar y facilitar la crianza de los hijos con ayudas económicas por hijo hasta la mayoría de edad», concluye.